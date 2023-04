Uzbekistan: Trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến Pháp để đương kim tổng thống tiếp tục cầm quyền

UZBEKISTAN - CHÍNH TRỊ

20 triệu cử trị Uzbekistan ở vùng Trung Á, được mời đến phòng phiếu để tham gia cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến Pháp hôm nay, 30/04/2023. Về mặt chính thức, văn kiện do tổng thống Chavkat Mirzioïev đề nghị nhằm biến Uzbekistan thành một Nhà Nước “xã hội”. Trên thực tế, cuộc bỏ phiếu nhằm mục tiêu duy trì ông Mirzioïev ở cương vị tổng thống càng lâu càng tốt.

Một trong các điểm sửa đổi được đưa ra bỏ phiếu lần này là đề nghị kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống từ 5 lên 7 năm. Hiến Pháp hiện hành cũng như Hiến Pháp mới đều cho phép tổng thống ra tái cử hai lần và riêng trong trường hợp ổng thống đương nhiệm, số nhiệm kỳ của ông sẽ được tính lại từ đầu, mở đường cho ông Mirziyoyev tái tranh cử vào năm 2026 và 2033, và nếu đắc cử, nhân vật này sẽ làm tổng thống cho đến năm 2040.

Theo chính quyền Uzbekistan, sửa đổi hiến pháp sẽ cải thiện sự quản lý điều hành đất nước, cũng như chất lượng cuộc sống của quốc gia 35 triệu dân và lớn nhất vùng Trung Á này.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2016 sau khi người tiền nhiệm, nhà độc tài Islam Karimov đột ngột qua đời, ông Mirziyoyev đã thực hiện một số cải cách ở Uzbekistan.

Đầu tiên, ông thực hiện những cải cách kinh tế lớn với việc chấm dứt chế độ lao động cưỡng bức, cho tiền tệ được tự do chuyển đổi, tư nhân hóa, giảm thuế hải quan và mở cửa đón đầu tư nước ngoài. Các quyền tự do dân sự cũng được phục hồi với việc trả tự do cho các tù nhân chính trị. Trên trường quốc tế, tổng thống đã nối lại đối thoại với các nước láng giềng ở Trung Á.

Tuy nhiên, báo chí tại Uzbekistan vẫn bị bịt miệng, trong lúc xã hội dân sự tiếp tục sống trong sợ hãi.

