(AFP) - Công ty nhà nước Trung Quốc đầu tư 2 tỷ đôla vào Sri Lanka. Hôm nay, 01/05/2023, China Merchants Group (CMG), một tập đoàn nhà nước Trung Quốc thông báo dự định đầu tư 2 tỷ đôla để xây một trung tâm hậu cần lớn tại Cảng Colombo, cảng nước sâu duy nhất giữa Dubai và Singapore. CMG cho biết dự án mà họ mô tả là trung tâm hậu cần lớn nhất vùng Nam Á, sẽ được hoàn tất vào năm 2025.

(AFP) - Pena đắc cử tổng thống Paraguay, Đài Loan chúc mừng. Kinh tế gia Santiago Pena, ứng cử viên của Đảng Colorado, đảng theo xu hướng bảo thủ cầm quyền từ hơn 7 thập niên qua ở Paraguay, đã đắc cử tổng thống hôm qua, 30/04/2023, với đa số áp đảo. Đài Loan đã chúc mừng tổng thống tân cử của Paraguay, một trong 13 quốc gia còn giữ bang giao với Đài Bắc.

(AFP) - Washington hứa hỗ trợ tiến trình hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan. Trong các cuộc nói chuyện riêng với các lãnh đạo hai nước Armenia và Azerbaijan ngày 30/04/2023, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho tiến trình hòa bình giữa hai bên. Ông đồng thời kêu gọi khai thông tuyến đường quan trọng nối liền vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorny Karabakh với Armenia, hiện đang bị Azerbaijan ngăn chặn.

(AFP) - Uzbekistan: Đại đa số cử tri tán đồng bản Hiến Pháp sửa đổi. Theo kết quả sơ bộ được Ủy Ban Bầu Cử Uzbekistan công bố sáng 01/05/2023, cuộc trưng cầu dân ý ngày 30/04 về bản Hiến Pháp sửa đổi, với đề nghị chính là chuyển từ nhiệm kỳ 5 năm sang nhiệm kỳ 7 năm và cho phép hai nhiệm kỳ tổng thống, đã được hơn 90% người đi bầu tán đồng. Như vậy, đương kim tổng thống nước này, ông Chavkat Mirzioev, trên lý thuyết, sẽ có thể tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2040. Kết quả áp đảo nói trên không có gì đáng ngạc nhiên vì Uzbekistan vẫn bị nhiều tổ chức phi chính phủ coi là một quốc gia độc tài, mặc dù đã có những cải cách gần đây.

(AFP) : JPMorgan Chase mua lại First Republic Bank. Hôm nay, 01/05/2023, chính phủ Mỹ đã giành quyền kiểm soát First Republic Bank và sau đó bán lại phần lớn ngân hàng này cho ngân hàng JPMorgan Chase. First Republic Bank đã chịu áp lực rất mạnh kể từ sau vụ phá sản vào tháng 3 của hai ngân hàng có cấu trúc tương tự, là Silicon Valley Bank và Signature.

(AFP) - Cờ vua: Một nam kỳ thủ Trung Quốc lần đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới. Vận động viên Trung Quốc Đinh Lập Nhân (Ding Liren), 31 tuổi, ngày 30/04/2023 đã giành chiến thắng trong trận chung kết Giải Vô Địch Cờ Vua Thế Giới tổ chức ở Astana, Kazakhstan. Bại tướng của Đinh Lập Nhân là kỳ thủ Nga Ian Nepomniachtchi đã bị thua ở ván thứ tư, cũng là ván cuối cùng trong loạt tie-break cờ nhanh. Đinh Lập Nhân như vậy đã trở thành nam vô địch cờ vua thế giới đầu tiên của Trung Quốc. Anh kế vị nhà vô địch Magnus Carlsen, người Na Uy, đã quyết định không bảo vệ danh hiệu của mình sau 10 năm thống trị.

(RFI) - Tổng thống Irak thăm Iran để thắt chặt quan hệ Tổng thống IraK Abdel Latif Rashid đã có chuyến thăm chính thức tới Iran vào thứ Bảy 30/04/2023 để tăng cường quan hệ giữa hai nước. Trong chuyến thăm này, hai nước quyết định tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh. Irak là đối tác kinh tế thứ hai của Iran sau Trung Quốc, Teheran cung cấp cho Irak khí đốt và điện, cũng như các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Iran cũng hỗ trợ các nhóm Shia chống lại sự hiện diện của Mỹ ở Irak và Syria.

