Nghệ sĩ Anh thờ ơ với đại nhạc hội mừng vua Charles III đăng quang

ANH QUỐC

Sau lễ đăng quang vào hôm qua của tân vương Charles III và hoàng hậu Camilla theo nghi thức truyền thống rất long trọng, hôm nay, 07/05/2023, tiệc tùng, lễ hội được tổ chức khắp nơi trên toàn thể Vương Quốc Anh, với hàng chục ngàn bữa “big lunch”, hay ăn trưa thân tình giữa hàng xóm láng giềng, và một buổi đại nhạc hội vào buổi tối tại lâu đài Windsor, nơi dự kiến ​​có khoảng 20.000 khán giả.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo đặc phái viên Daniel Vallot tại Luân Đôn, buổi đại nhạc hội mừng vua Charles III đăng quang tuy thu hút được nhiều ngôi sao quốc tế, nhưng lại ít nhiều bị chính các nghệ sĩ tên tuổi của Anh Quốc tẩy chay:

Dẫu sao thì có rất nhiều nghệ sĩ có uy tín đến biểu diễn tại buổi đại nhạc hội tối nay, với ca sĩ opera giọng nam cao người Ý Andrea Bocelli, nghệ sĩ dương cầm tài hoa người Trung Quốc Lang Lang, và các ca sĩ Mỹ Katy Perry và Lionel Richie…

Thế nhưng các phương tiện truyền thông Anh không quên ghi nhận sự vắng mặt của các ngôi sao trong nước: cả Adele lẫn Harry Styles đều không đồng ý đến biểu diễn, trong lúc những nghệ sĩ nổi tiếng lớn tuổi hơn cũng không thấy tham gia.

Về phía Anh, vua Charles III sẽ phải tự an ủi với nhóm nhạc Take That, nhưng thiếu ca sĩ ngôi sao Robbie Williams, hay chú gấu Winnie the Pooh, một nhân vật phim thiếu nhi nổi tiếng, theo gương chú gấu Paddington từng xuất hiện ngồi uống trà với nữ hoàng Elizabeth II trong một đoạn video mở đầu đại nhạc hội mừng thọ nữ hoàng vào tháng 06/2022.

Không thể phủ nhận sự kiện ngôi sao lớn nhất xuất hiện tại buổi đại nhạc hội tối nay là nam diễn viên Mỹ Tom Cruise. Thế nhưng, ngôi sao này chỉ xuất hiện qua video mà thôi.

Những điều vừa kể phải chăng là dấu hiệu báo hiệu đà suy tàn của chế độ quân chủ Anh? Dù sao thì từ lâu lắm rồi hoàng gia Anh không còn thu hút được những gương mặt tên tuổi của làng nhạc Anh như ban nhạc Queen, hay ca sĩ Elton John.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký