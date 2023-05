QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Lãnh đạo AIEA tiếp tục cảnh báo nguy cơ về nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia. Ngày 07/05/2023, tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử (AIEA) cảnh báo là tình hình xung quanh nhà máy điện Zaporijjia ở Ukraina « có khả năng gây nguy hiểm » vào lúc chính quyền thân Nga bắt đầu di tản người dân ở những vùng lân cận, như tại thành phố Enerhodar. Ông Rafael Grossi yêu cầu đưa ra các biện pháp để bảo đảm an toàn cho việc vận hành nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

(AFP) - Ngoại trưởng chính quyền Taliban ở Afghanistan công du Pakistan. Ông Khan Muttaqi, nằm trong lệnh trừng phạt của quốc tế, đã được hưởng một ngoại lệ để đến Islamabad. Ngày 06/05/2023, ông đã gặp và làm việc với hai đồng nhiệm Pakistan và Trung Quốc. Bắc Kinh và Islamabad cho biết « sẵn sàng hỗ trợ tích cực Afghanistan trong việc tái thiết kinh tế ». Chuyến công du nước ngoài hiếm hoi này là bước thiếp theo của nhiều cuộc thảo luận ngoại giao liên quan đến các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan. Tuy nhiên, những người này không được mời tham gia họp.

(Bloomberg) - Bộ Quốc Phòng Mỹ muốn tổ chức họp cấp bộ trưởng với Trung Quốc ở Singapore. Trang Bloomberg ngày 05/05/2023 trích một nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho biết, chính quyền Washington lại đang tìm cách nối lại đối thoại quốc phòng với Bắc Kinh và muốn tổ chức cuộc họp giữa bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin và đồng nhiệm Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề hội nghị Shangri-La, diễn ra tại Singapore vào tuần tới.

(AFP) - Khủng hoảng Miến Điện sẽ chi phối hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Indonesia. Theo nhiều nhà ngoại giao, cuộc khủng hoảng Miến Điện sẽ là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh ASEAN, được tổ chức từ ngày 09 đến 11 tháng 05/2023 trên đảo Flores của Indonesia. Hiệp Hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), từ lâu bị chỉ trích vì thụ động, đang cố gắng khôi phục kế hoạch “Đồng Thuận 5 điểm” đạt được với chính quyền quân sự Miến Điện vào năm 2021, sau thất bại của các nỗ lực hòa giải. Trong tuyên bố kết thúc Thượng Đỉnh do tổng thống Indonesia đưa ra, theo một văn bản dự thảo mà AFP có được, khối ASEAN một lần nữa sẽ “lên án mạnh mẽ” các cuộc tấn công vào các nhóm thiểu số và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức bạo lực.

(RFI) - Xả súng ở Mỹ, 8 người chết, ít nhất 7 người bị thương. Thảm kịch xảy ra chiều 06/05/2023 tại một trung tâm thương mại ở Allen, phía bắc Dallas, bang Texas. Thủ phạm đã bị một cảnh sát, tình cờ có mặt trong trung tâm thương mại vì một vụ khác, bắn hạ. Danh tính thủ phạm « bi kịch » chưa được thông báo.

(AFP) - Ấn Độ : Khoảng 23.000 người đã phải chạy trốn vì xung đột bạo lực giữa các bộ tộc ở vùng đông bắc. Ngày 07/05/2023, quân đội Ấn Độ cho biết có ít nhất 54 người chết trong các trận ẩu đả bạo bực nổ ra ở bang Manupur sau một cuộc tuần hành phản đối một bộ tộc vào tuần trước. Quân đội đã triển khai vài nghìn quân ở bang biên giới với Miến Điện và được lệnh « nhắm bắn » trong những « trường hợp cực đoan », được áp lệnh giới nghiêm và cắt internet.

(AFP) - Chủ tịch Olympic Quốc tế và thủ tướng Trung Quốc chống “chính trị hóa thể thao”. Theo truyền thông Trung Quốc, hai ông Thomas Bach và Lý Cường đã gặp nhau ngày 06/05/2023 tại Bắc Kinh. Trong cuộc tiếp xúc, thủ tướng Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh “sẵn sàng hợp tác với Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế để phản đối chính trị hóa thể thao và có những đóng góp mới và lớn hơn cho phong trào Olympic”. Về phần mình, chủ tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế tuyên bố “Ủy Ban Thế Vân Quốc Tế sẵn sàng bảo vệ tinh thần Olympic, chống lại chính trị hóa thể thao và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và đoàn kết giữa con người”.

(AFP) - Hà Lan: Hơn 150 cổ đông viên bài Do Thái bị câu lưu ở Amsterdam. Các cổ động viên này bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ ngày 06/05/2023 vì đã hát những bài hát bài Do Thái trước trận đấu giữa hai câu lạc bộ Ajax và Alkmaar. Theo nguồn tin cảnh sát, những người này đã nhiều lần được yêu cầu ngừng hát trước khi bị câu lưu. Theo đài phát thanh AT5, cả 154 cổ động viên bị bắt đều đến từ Alkmaar, điều mà cảnh sát không xác nhận. Trận đấu diễn ra và kết thúc với tỷ số 0-0. Câu lạc bộ Ajax Amsterdam thường bị gắn liền với cộng đồng Do Thái của thành phố, chủ yếu vì một số nhân vật lãnh đạo và cầu thủ của họ trong những năm 1960 và 1970 là người Do Thái.

(AFP) - Pháp : Vài trăm thành phần cực hữu tuần hành ở Paris. Cuộc tuần hành ngày 06/05/2023 nhằm kỉ niệm 29 năm ngày mất của Sébastien Deyzieu, một nhân vật cực hữu, chết năm 1994 khi 29 tuổi. Theo sở cảnh sát Paris, có khoảng 550 người tập hợp ở quận VI, phần lớn là thanh niên, tất cả mặc đồ đen, hầu hết bịt mặt, giương những lá cờ đen có hình thập tự Celtic, thỉnh thoảng hô khẩu hiệu « Cách mạng thanh niên châu Âu » của tổ chức sinh viên cực hữu Pháp Groupe Union Défense - GUD.

(AFP) - Cháy rừng ở Canada, hơn 25.000 người phải sơ tán. Tổng cộng có 110 vụ cháy ở bang Alberta, phía tây Canada. Ngày 06/05/2023, chính quyền bang phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước tình hình « chưa từng có » này. Khoảng 1/3 số vụ cháy hiện nằm ngoài tầm kiểm soát, do gió mạnh. Tỉnh Alberta là một trong những vùng sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với một mùa xuân nóng và khô hạn, trong khi lại có nhiều khu rừng nhỏ, nên dễ bén lửa.

