Phim Super Mario thu hút hơn 5 triệu lượt khán giả Pháp

Hình ảnh nhân vật Mario và Luigi, trong phim "The Super Mario Bros. Movie" , do hãng Nintendo phát hành.

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1981 trong trò chơi điện tử Nintendo của Nhật Bản, Super Mario là một trong những nhân vật quen thuộc nhất trong dòng văn hóa đại chúng. Nhân vật này từng được nhiều lần chuyển thể thành phim truyền hình hay trên màn ảnh lớn. Nhưng mãi đến năm 2023, phiên bản điện ảnh ''The Super Mario Bros. Movie'' mới thực sự thành công với hơn 1 tỷ đô la doanh thu phòng vé.

Theo trang thông tin điện ảnh Allo Ciné của Pháp, 4 tuần sau khi được phát hành, phim "The Super Mario Bros. Movie" (Hai anh em Super Mario) đã vượt qua ngưỡng 1 tỷ đô la doanh thu trên toàn cầu (1,15 tỷ), trong đó có 518 triệu đô la tại các phòng vé nội địa (Hoa Kỳ) và hơn 637 triệu đô la trên thị trường quốc tế.

Riêng tại Pháp, phim hoạt hình ''Super Mario'' đã thu hút hơn 5 triệu lượt người xem vào các rạp chiếu phim, tức cao gần gấp đôi số khán giả đi xem phiên bản mới của "Les Trois Mousquetaires" (Ba chàng lính ngự lâm) do đạo diễn Martin Borboulon thực hiện. Cả hai bộ phim này dẫn đầu các phòng vé tại Pháp, trước khi tập ba ''Vệ binh dãi ngân hà'' đổ bộ lên các màn ảnh lớn.

Super Mario nằm trong số 10 phim hoạt hình ăn khách nhất

Với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Chris Pratt và Anya Taylor-Joy lồng tiếng cho các nhân vật chính, phim hoạt hình Mario đánh dấu sự hợp tác giữa công ty sản xuất trò chơi Nintendo với hai hãng phim Universal và Illumination. Nhân vật nổi tiếng Mario vượt mặt hai bộ phim "Despicable Me 2" (Kẻ cắp Mặt Trăng, tập nhì) và "Minions: The Rise Of Gru" (Sự trỗi dậy của Gru) trên thị trường toàn cầu. Nhờ thành tích này, bộ phim Super Mario gia nhập câu lạc bộ 10 tác phẩm hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Mặc dù phải nhường lại ngôi vị quán quân cho phim ''Guardians of the Galaxy III'' (tập ba Vệ binh dãi ngân hà), nhưng "The Super Mario Bros. Movie" vẫn tiếp tục đạt mức doanh thu cao tại một số thị trường châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ phim cũng có nhiều triển vọng thu hút thêm khán giả một khi được khai thác trên các nền tảng trực tuyến.

Từ khi được phát hành vào đầu thập niên 1980, nhân vật Super Mario đã xuất hiện trong 200 tựa game đủ loại. Số trò chơi được bán ra trên toàn thế giới, lên tới hơn 750 triệu bản. Mario là một thợ sửa ống nước người Ý có thân hình tròn trịa dễ thương. Cùng với người em trai sinh đôi là Luigi, Mario sống ở Vương quốc nấm, cũng như nhân vật Popeye cứu giúp nàng Olive, Mario có thể ăn nấm để tăng sức mạnh siêu phàm để giải cứu công chúa Peach.

Các tập đoàn giải trí khai thác những thương hiệu ít rủi ro

Khi chuyển thể trò chơi thành phim hoạt hình, hai đạo diễn Aaron Horvath và Michael Jelenic đã giữ những nét căn bản nhất trong câu chuyện của Mario và Luigi. Hai anh em gặp khó khăn khi quyết định mở công ty sửa ống nước tại Brooklyn (Hoa Kỳ). Một ngày kia, khi hai anh em đang tìm cách sửa hệ thống cống ngầm của thành phố, Mario và Luigi bị rơi vào một địa đạo bí ẩn, đưa cả hai nhân vật này đến vùng đất đầy phép thuật nhiệm mầu.

Hẳn chắc là sau khi lập kỷ lục doanh thu, bộ phim Super Mario sẽ mở ra nhiều dự án khác kể cả truyền hình, điện ảnh hay nội dung trực tuyến trong những năm tới, nhất là vào lúc các tập đoàn giải trí đều có kế hoạch khai thác những thương hiệu có sẵn thay vì sáng tạo kịch bản và nhân vật mới, bị cho là có nhiều rủi ro hơn về mặt đầu tư.

Trong thời kỳ hậu Covid, phim Super Mario trở thành một trong 5 sản phẩm điện ảnh ăn khách nhất, sau tập ba ''Spider-Man'' (No Way Home), tập nhì ''Top Gun'' (Maverick), cũng như các phần kế tiếp của phim khủng long ''Jurassic World'' (Dominion) và phim của James Cameron ''Avatar II'' (The Way of Water).

Thành công của phim "Super Mario" cho thấy sức mạnh của thương hiệu này, phim thuộc loại nhẹ nhàng giải trí, nội dung hợp với mọi thành viên trong gia đình. Doanh thu của phim hoạt hình Mario vượt xa những dự án của hai hãng phim DC hay Marvel Studios. Phim chuyển thể từ trò chơi điện tử khi được thực hiện tốt, có kịch bản chỉn chu, đang trên đà thắng thế, trong khi trong khoảng hai năm gần đây, dòng phim siêu anh hùng của DC hay Marvel lại đang có dấu hiệu hụt hoi.

Mario lên ngôi, phim siêu anh hùng thoái trào

Tập ba của "Ant-Man", phim mở ra giai đoạn 5 trong vũ trụ điện ảnh Marvel, là phần phim có doanh thu thấp nhất, chỉ thu về 474 triệu đô la, kém hơn tập nhì khoảng 150 triệu. Phía hãng phim Warner/DC sau khi thất bại với siêu anh hùng ''Black Adam'' chỉ với 393 triệu đô la, lại càng bị lỗ nặng với tập nhì của bộ phim ''Shazam! Fury of the Gods'' (Cơn thịnh nộ của các vị thần) chỉ thu về 133 triệu đô la trên toàn cầu. Đây là phim siêu anh hùng có doanh thu thấp nhất so với mức đầu tư.

Trong thời gian gần đây, nhiều khán giả đã lên tiếng phàn nàn về chất lượng của dòng phim siêu anh hùng nói riêng, phim blockbuster nói chung. Rất có thể khán giả bắt đầu nhàm chán với thể loại này hay nói cho đúng hơn là với phim có nhiều kỹ xảo nhưng nội dung cốt truyện chẳng có là bao, điều đó khiến cho phim siêu anh hùng không còn sinh lời nhiều như vào thập niên trước.

Phần hậu kỳ thiếu tính công phu chu đáo, kịch bản thiếu sự chặt chẽ, tuyến truyện cũng như tâm lý nhân vật không được đào sâu, khiến ''tác phẩm'' điện ảnh trở nên khập khiễng. Phim thiếu nội dung hay lại càng dễ bị mất khách. Doanh thu giảm với tốc độ rất nhanh (tuần lễ đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng ngay từ tuần thứ nhì doanh thu lại tuột dốc, đoi khi giảm tới gần 70% )

Phim hoat hình Super Mario tuy chưa thuộc vào hàng xuất sắc, nhưng nhờ vào độ giải trí cao, cho nên có vẻ nổi trội hơn so với các bộ phim khác cũng với mức đầu tư cao. Dù có nhiều tài năng cách mấy, siêu anh hùng cũng phải chịu thua thợ sửa ống nước Siêu Mario.

