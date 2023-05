Đức kêu gọi Trung Quốc từ bỏ lập trường ‘‘trung lập’’ về chiến tranh Ukraina

ĐỨC - TRUNG QUỐC

Berlin kêu gọi Bắc Kinh có lập trường rõ ràng về cuộc xung đột ở Ukraina. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh : Duy trì lập trường ‘‘trung lập có nghĩa là đứng về phía kẻ xâm lăng’’.

Trong cuộc họp báo chung với ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang) tại Berlin, hôm qua 09/05/2023, lãnh đạo ngoại giao Đức khẳng định: ‘‘Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp kết thúc chiến tranh, nếu Bắc Kinh muốn’’. Hãng tin Đức DW ghi nhận Đức ‘‘hối thúc’’ Trung Quốc thay đổi lập trường. Ngoại trưởng Đức giải thích rõ: ‘Trung lập có nghĩa là đứng về phía kẻ xâm lược, bởi vậy nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi là khẳng định rõ thái độ đứng về phía nạn nhân’’.

Lãnh đạo ngoại giao Đức một mặt hoan nghênh tuyên bố mới đây của chính quyền Trung Quốc công nhận chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia từng là thành viên của Liên Xô trước đây, nhưng mặt khác lưu ý rằng lập trường đó cũng phải được khẳng định rõ ràng đối với cả Ukraina.

Vẫn theo DW, trong cuộc trả lời báo giới hôm qua cùng đồng nhiệm Đức về chiến tranh Ukraina, ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định: “Là một thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và là quốc gia có trách nhiệm lớn, Trung Quốc sẽ không thể đứng yên nhìn lửa cháy từ bờ bên kia, cũng như không đổ thêm dầu vào lửa’’. Diễn đạt ‘‘đổ thêm dầu vào lửa’’ thường được chính quyền Trung Quốc sử dụng để lên án các hỗ trợ quân sự của phương Tây giúp Ukraina chống xâm lược Nga.

Chuyến công du ba nước châu Âu (Đức, Pháp và Na Uy) của ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra đúng vào lúc Liên Âu bắt đầu xem xét loạt trừng phạt thứ 11 chống Nga, trong đó nhiều công ty Trung Quốc bị đặt trong tầm ngắm, với cáo buộc đã cung cấp các vật tư, thiết bị có thể được sử dụng cho các hoạt động quân sự của Nga chống Ukraina. Trong buổi họp báo hôm qua, ngoại trưởng Trung Quốc một lần nữa báo trước Bắc Kinh sẽ ‘‘trả đũa’’, nếu các trừng phạt được áp dụng.

Cảnh báo thiệt hại lớn cho kinh tế Đức, nếu cắt đứt với Trung Quốc

Về chính sách kinh tế chung của Liên Âu với Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời Báo - một tờ báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc - dẫn lời ngoại trưởng Tần Cương, cảnh báo việc kinh tế châu Âu tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc, theo kịch bản ‘‘Chiến tranh Lạnh mới’’ do Hoa Kỳ chủ trương là bất lợi cho cả đôi bên.

Theo ngoại trưởng Trung Quốc, đây là một ‘‘nguy cơ thực sự’’. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc dẫn số liệu do một viện nghiên cứu kinh tế Úc (Austrian Institute of Economic Research and the Foundation for Family Businesses) đưa ra hồi tháng trước, theo đó nước Đức sẽ mất 2% GDP, nếu kinh tế Đức tách khỏi Trung Quốc.

