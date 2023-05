QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Hồng Kông cấm luật sư nước ngoài bào chữa trong các vụ xử về an ninh quốc gia. Chính quyền đặc khu Hồng Kông hôm nay, 10/05/2023, đã thông qua sửa đổi điều luật cấm các luật sư nước ngoài tham dự các phiên xử có liên quan đến an ninh quốc gia. Cải cách này, sửa đổi mới nhất về pháp lý và chính trị Hồng Kông được thực hiện sau nhiều lần đặc khu hành chính tìm cách ngăn cản Tim Owen, luật sư nổi tiếng người Anh chuyên về luật nhân quyền đến bào chữa cho tỷ phú truyền thông Jimmy Lai, nhà sáng lập nhật báo độc lập « Apple Daily ».

(Reuters) – Tàu sân bay Trung Quốc Sơn Đông kết thúc 1 tháng tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Quân đội Trung Quốc hôm nay, 10/05, cho biết tàu sân bay Sơn Đông đã trở về đảo Hải Nam “trong những ngày gần đây”, sau chuyến đi kéo dài một tháng với các cuộc tập trận quanh Đài Loan. Điểm đến xa nhất là ở phía tây bắc quần đảo đảo Guam (Mỹ). Theo Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân đội Trung Quốc, đây là đầu tiên nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông hoạt động tại vùng biển này.

(Reuters) – Nga sơ tán nhân viên khỏi Zaporijia. Tập đoàn năng lượng Energoatom của Ukraina hôm nay, 10/05/2023, cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến việc quân đội Nga chuẩn bị sơ tán khoảng 3.100 người sinh sống tại Enerhodar, nơi đóng cơ sở hạt nhân Zaporijia. Trong số này có khoảng 2.700 nhân viên đã ký hợp đồng với chính quyền Nga. Hãng tin Anh cho biết chưa thể thẩm định những thông tin trên một cách độc lập.

(AFP) – Nga đơn phương dỡ bỏ thị thực với công dân Gruzia, tổng thống Gruzia lên án hành động ‘‘khiêu khích’’. Theo một sắc lệnh của tổng thống Nga, hôm nay, từ ngày 15/05, công dân Gruzia sẽ có thể vào Nga và ở lại đó mà không cần thị thực trong thời gian lưu trú dưới 90 ngày, ngoại trừ vì lý do nghề nghiệp. Trên Twitter, tổng thống Gruzia Salome Zurabishvili khẳng định nối lại các chuyến bay thẳng và dỡ bỏ lệnh cấm thị thực là ‘‘không thể chấp nhận được chừng nào Nga còn tiếp tục gây hấn với Ukraine và chiếm đóng lãnh thổ của chúng tôi!’’. Can thiệp của Nga tại Gruzia với sự hậu thuẫn của thủ tướng Irakli Kobakhidze gây lo ngại. Hồi tháng 3, biểu tình bùng lệ dữ dội đòi chính phủ thu hồi dự luật ‘‘các tác nhân nước ngoài’’ (giống Nga), được cho là một công cụ trấn áp những người chỉ trích. Chính phủ đã phải rút dự luật.

(AFP) – Thụy Sĩ phong tỏa khoảng 7,6 tỷ euro tài sản Nga. Theo bộ Kinh Tế Thụy Sĩ hôm nay, khoảng 7,4 tỷ franc Thụy Sĩ tài sản và nguồn dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phong tỏa do cuộc chiến xâm lược Ukraina mà Matxcơva đang tiến hành. Các hoạt động giao dịch có liên quan đến những nguồn tài sản trên đã bị cấm từ 25/03/2022. Do vậy, « những tài sản của ngân hành trung ương Liên bang Nga giờ là những tài sản bị phong tỏa ».

(AFP) – Tư Pháp New York trao trả cho Trung Quốc hai bức tượng cổ. Sau buổi lễ trao trả vật phẩm tại tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở New York, chưởng lý tòa án Manhattan, Alvin Bragg, trong thông cáo hôm qua, 09/05/2023, nêu rõ đã « trao trả cho nhân dân Trung Quốc hai bức tượng điêu khắc cổ về nghi thức tang lễ bằng đá có từ thế kỷ VII, trị giá gần 3,5 triệu đô la ». Những tác phẩm này đã bị đánh cắp từ những ngôi mộ cổ trong những năm 1990 và đã được đưa ra khỏi Trung Quốc. Hai tượng cổ này sau đó đã được một nữ sưu tầm cổ vật cho mượn và trưng bày ở Metropolitan Museum of Art. Tư Pháp New York từ hơn hai năm qua tiến hành một chiến dịch trao trả cổ vật đánh cắp rộng lớn tại khoảng 20 quốc gia.

(AFP) - Nghị Viện Châu Âu có kế hoạch phê chuẩn quyết định EU gia nhập Công ước Istambul chống bạo lực nhắm vào phụ nữ. Theo ủy viên châu Âu phụ trách đẳng giới Helena Dailli, việc Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn quyết định này vào hôm nay là một tín hiểu mạnh gửi đến tất cả các nạn nhân, chống lại bạo lực với phụ nữ nói chung và bạo lực gia đình nói riêng, gây áp lực với các quốc gia chưa phê chuẩn. Liên Âu đã ký Công ước, nhưng chưa phê chuẩn, do hiện tại còn 6 nước châu Âu từ chối phê chuẩn Công ước (Bulgari, CH Séc, Hungary, Estonia, Litva và Slovakia).

(AFP) – Pakistan : Chính quyền triển khai quân đội để ngăn chặn biểu tình ủng hộ cựu thủ tướng bị bắt. Chính phủ hôm nay phê chuẩn việc triển khai quân đội đến tỉnh Punjab để giúp ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra sau vụ bắt giữ cựu thủ tướng Imran Khan, theo lệnh của bộ Nội Vụ, với cáo buộc tham nhũng. Riêng tại tỉnh này, 130 cảnh sát bị thương, 25 xe cảnh sát bị đốt và 14 trụ sở chính quyền bị tấn công. Gần 1.000 người ủng hộ cựu thủ tướng bị bắt. Giới quan sát lo ngại bạo lực bùng phát dữ dội tại quốc gia 220 triệu dân sau vụ bắt giữ này.

(AFP) – Đại lộ Champs – Elysées sẽ biến thành lớp học khổng lồ. Hiệp hội quảng bá và tổ chức sự kiện hôm nay, 10/05/2023, cho biết chiều Chủ Nhật ngày 04/06/2023, theo sáng kiến của Ủy ban Champs – Elysées, một lớp học với đầy đủ bàn ghế, bục giảng và bảng đen (tức một màn hình khổng lồ) rộng 6.600 m²sẽ được lắp đặt cho buổi đọc viết chính tả. Lớp học khổng lồ này nằm giữa hai ga tầu điện ngầm George V và Etoile. Tất cả những ai yêu thích tiếng Pháp từ 10 tuổi trở lên đều có thể đăng ký tham gia qua một trang mạng do tòa thị chính Paris mở. Một cuộc bốc thăm sẽ chỉ định gần 1.700 người tham gia.

