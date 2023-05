QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Luân Đôn cấp tên lửa tầm xa cho Ukraina. Bộ trưởng Quốc Phòng Anh Ben Wallace hôm nay, 11/05/2023, cho biết Luân Đôn chuẩn bị cung cấp loại tên lửa Storm Shadow cho Ukraina. Đây là loại tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 250 km, «xa nhất trong số tất cả các tên lửa mà Kiev đã có từ trước đến nay».

(Le Monde) - « Putin không muốn NATO ở sát sườn, nhưng đã nhận điều ngược lại ». Đây là nhận định của tổng thứ ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương khi trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 10/05/2023. Ông Jens Stoltenberg muốn nói đến Phần Lan, thành viên mới của NATO. Ông cũng « tin chắc » là Thụy Điển sớm trở thành thành viên của khối tại thượng đỉnh ở Vilnus vào tháng 7. Ngoài ra, ông Jens Stoltenberg cũng đề cao sự đoàn kết và sự ủng hộ của NATO đối với Kiev kể từ khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraina.

(Reuters) – Nhiều thành viên G7 chia sẻ quan ngại của Mỹ trước việc Trung Quốc « dùng đòn kinh tế uy hiếp nhiều quốc gia trên thế giới ». Trước thềm cuộc họp cấp ngoại trưởng Tài Chính 7 nước công nghiệp phát triển nhất, mở ra hôm 11/05/2023 tại Niigata, Nhật Bản, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Janet Yellen đã tuyên bố như trên. Bà Yellen nhấn mạnh Trung Quốc rõ ràng đã dùng đòn kinh tế uy hiếp các nước như Úc và Litva và đó là điều khiến « tất cả chúng ta phải lo ngoại ». G7 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp Đức, Ý, Canada và Nhật Bản.

(AFP) – Nghị Viện Châu Âu « mạnh mẽ lên án tập đoàn quân sự Miến Điện » giải thể 40 đảng đối lập. Nghị Viện Châu Âu ngày 11/05/2023 thông qua nghị quyết tố cáo chế độ « thô bạo và bất hợp pháp » của tập đoàn quân sự Miến Điện. Các nghị viên châu Âu càng bất mãn hơn nữa sau vụ chính quyền Naypyidaw cuối tháng 3/2023 ra lệnh giải tán 40 chính đảng, trong đó có Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Trong cuộc đảo chính tháng 2/2021, quân đội Miến Điện đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi.

(AFP) – Mảnh vỡ phi thuyền Trung Quốc bay ngang bầu trời Nhật Bản ? Tokyo hôm nay 11/05/2023 đã nêu giả thuyết nói trên, sau khi hình ảnh video cho thấy một khối cầu lửa bay ngang qua bầu trời Nhật Bản. Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản đặt tại Ishigaki, đảo Okinada, cho biết sự cố diễn ra vào lúc 20 giờ 33 phút tối qua. Một nhân viên của cơ quan này cho biết, có nhiều khả năng đó là những mảnh vỡ từ phi thuyền Trung Quốc, đã được phóng đi từ tháng 11 năm ngoái và đã « quay trở lại Trái đất » trong những ngày gần đây.

(Financial Times) - Trung Quốc không chắc đồng ý họp với bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ. Theo trang Financial Times ngày 11/05/2023, Trung Quốc cho Mỹ biết là ít có khả năng diễn ra cuộc gặp song phương như vậy bên lề Đối thoại Quốc Phòng Shangri-La, tại Singapore vào tháng 6, theo gợi ý trước đó của Washington. Ông Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), nhậm chức bộ trưởng Quốc Phòng vào tháng 03/2023, nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ năm 2018 do Trung Quốc nhập khẩu vũ khí của Nga. Nhưng Washington giải thích là các biện pháp trừng phạt đó không cấm bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin gặp ông Lý Thượng Phúc ở một nước thứ ba.

(AFP) - Israel triệt hạ thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan Palestine. Trong một thông cáo, Lữ đoàn Al-Quds, một nhánh vũ trang của lực lượng Jihad Hồi giáo, cho biết « Ali Ghali, chỉ huy đơn vị phóng rocket đã bị sát hại ở miền nam dải Gaza cũng với nhiều người tử vì đạo khác » vào sáng sớm 11/05/2023 do Israel oanh kích trúng tòa nhà cao tầng ở Khan Younès nơi Ali Ghali và hai người khác trú ẩn. Từ ngày 09/05, Israel gia tăng oanh kích dải Gaza, khiến 25 người chết. Jihad Hồi Giáo cũng bắn trả Israel vài trăm quả rocket từ chiều 10/05 nhưng cho đến nay chưa gây thiệt hại về nhân mạng.

(AFP) - Pháp sẽ đóng cửa Centre Pompidou ở Paris để trùng tu. Thời hạn dự kiến là từ cuối năm 2025 đến năm 2030, theo thông báo ngày 10/05/2023 của bộ trưởng Văn Hóa Pháp Rima Abdul Malak. Tuy nhiên, công việc di chuyển và đóng cửa từng khu vực sẽ bắt đầu ngay từ mùa thu 2024. Là một trong những bảo tàng nghệ thuật hiện đại và đương đại lớn nhất thế giới, Centre Pompidou sẽ được trùng tu, loại bỏ amiăng mặt tiền, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, cải thiện sử dụng năng lượng của tòa nhà.

