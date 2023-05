QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Tổng thống Ukraina sẽ công du Roma, hội kiến giáo hoàng và các lãnh đạo Ý. Một nguồn tin từ Vatican nêu lên khả năng là ngày mai, 13/05/2023, tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ đến Roma hội kiến giáo hoàng Phanxicô. Phủ tổng thống Ý đã xác nhận cuộc gặp giữa nguyên thủ Ukraina với tổng thống Sergio Mattarella. Vì lý do an ninh, Roma không đi sâu vào chi tiết, nhưng được biết là trong buổi làm việc với thủ tướng Giorgia Meloni, hai bên sẽ tập trung vào hồ sơ viện trợ quân sự và vũ khí. Sau Ý, có thể tổng thống Zelensky sẽ sang Berlin.

(AFP) – Chính phủ Anh thất vọng vì tổng thống Ukraina không được phát biểu trong cuộc thi âm nhạc châu Âu Eurovision. Do chiến tranh, cuộc thi không thể diễn ra tại thủ đô Ukraina vào tối 13/05/2023. Liverpool, miền bắc nước Anh, nhận tổ chức thay cho Kiev. Nhưng ban tổ chức từ chối để tổng thống Zelensky phát biểu qua video với lý do cuộc thi ca nhạc này không có chỗ cho các quan điểm chính trị . Phủ thủ tướng Anh cho rằng, « những giá trị và quyền tự do mà ông Volodymyr Zelensky bảo vệ là những giá trị phổ quát, không liên quan gì đến chính trị ». Giống như năm ngoái, lần này Nga vẫn bị khai trừ khỏi cuộc thi Eurovision.

(AFP) – Đại sứ Mỹ tại Nam Phi cáo buộc Pretoria yểm trợ Nga về quân sự trong chiến tranh Ukraina. Họp báo hôm 11/05/2023, đại sứ Reuben Brigety tiết lộ tình báo Mỹ có thông tin đáng tin cậy về việc « vũ khí và đạn dược đã được chuyển lên một chiếc tàu của Nga neo đậu ngoài cảng gần Cap Town » hồi tháng 12/2022. Theo ông Brigety, đây là một điều hết sức nghiêm trọng, do đến nay Nam Phi vẫn khẳng định « không liên kết và giữ thế trung lập » đối với cuộc xung đột tại Ukraina.

(AFP) – Đặc sứ Trung Quốc về Ukraina đến Kiev tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm 12/05/2023 thông báo ông Lý Huy (Li Hui), đặc sứ của Bắc Kinh về hồ sơ Ukraina, sẽ công du châu Âu kể từ 15/05. Kiev sẽ là chặng đầu tiên và Matxcơva chặng cuối cùng của chuyến đi này. Nguyên đại sứ Trung Quốc tại Nga Lý Huy sẽ lần lượt đến Ukraina, Balan, Pháp, Đức và Nga.

(AFP) – Washington bán trực thăng cho Đức với trị giá 8,5 tỷ đô la. Hoa Kỳ hôm 11/05/2023 cho biết đã phê duyệt việc bán 60 máy bay trực thăng vận tải quân sự và các thiết bị khác cho thành viên NATO Đức với giá trị đến 8,5 tỷ đô la. Các máy bay trực thăng bán cho Đức là loại máy bay trực thăng vận tải quân sự và tấn công quân sự CH-47F Chinook.

(AFP) – Cựu bộ trưởng Tư Pháp Philippines, nhà bảo vệ nhân quyền Leila de Lima được xử « trắng án » về tội buôn ma túy. Phán quyết được đưa ra hôm 12/05/2023. Nguyên là thượng nghị sĩ và bộ trưởng Tư Pháp, bà de Lima bị cáo buộc và bắt giam từ tháng 2/2017 vì tội buôn ma túy dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte. Bà là nhân vật vẫn đứng trên tuyến đầu tố cáo chính sách bài trừ ma túy « thô bạo » dưới thời Duterte. Dù được trắng án, Leila de Lima tiếp tục thi hành án tù về tội tham nhũng.

(AFP) - Thái Lan: Quân Đội bác bỏ khả năng đảo chánh sau bầu cử. Tư lệnh quân đội Thái Lan hôm qua, 11/05/2023, đã loại trừ khả năng đảo chính sau cuộc bầu cử Quốc Hội vào Chủ nhật tới, một cuộc bầu cử có thể kết thúc gần một thập kỷ cai trị của quân đội. Phát biểu với một số nhà báo, Tướng Narongpan Jitkaewthae khẳng định: "Không được phép có thêm cuộc đảo chính nào nữa. Đối với tôi, từ này phải được loại bỏ khỏi từ điển". Phe bảo thủ thân quân đội do thủ tướng sắp mãn nhiệm Prayut Chan-O-Cha lãnh đạo đang thua trong các cuộc thăm dò trước các đảng đối lập Pheu Thai và "Tiến lên phía trước".

(AFP) – Pakistan: Cựu thủ tướng Imran Khan được trả tự do trong hai tuần. Một ngày sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ lệnh bắt giữ cựu thủ tướng, hôm nay, 12/05/2023, một tòa án ở thủ đô Pakistan đã ra lệnh trả tự do tạm thời cho ông Imran Khan trong hai tuần, và ra lệnh không được có thêm lệnh bắt mới nhắm vào cựu thủ tướng liên quan đến vụ án tham nhũng trong thời gian nói trên. Vụ bắt giữ cựu thủ tướng đã gây ra các cuộc biểu tình bạo động chống chính quyền, bị đàn áp khốc liệt. Ít nhất 9 người chết, theo cảnh sát và các bệnh viện.

(Reuters) - Apple mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam nhằm thúc đẩy thị trường mới nổi. - Apple hôm nay, 12/05/2023, cho biết sẽ mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam vào tuần tới. Nhà sản xuất iPhone đang chú ý đến các thị trường mới nổi để thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh doanh số bán hàng tại Trung Quốc đang chậm lại. Việc khai trương cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 18/05 5 diễn ra chỉ vài tuần sau khi tập đoàn Mỹ mở các cửa hàng Apple đầu tiên ở Ấn Độ, cụ thể là ở Mumbai và New Delhi.

(AFP) – G7 lập một ‘‘nhóm làm việc về nguyên liệu’’ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo một cố vấn của chính phủ Đức hôm qua, 11/05/2023, việc thành lập nhóm làm việc này sẽ được nêu lên tại thượng đỉnh G7 cuối tháng 5 tại Nhật. Nhóm làm việc bao gồm các thành viên của G7 và các quốc gia sở hữu nhiều tài nguyên. Hoạt động phối hợp này nhằm tránh nguyên liệu bị ồ ạt chuyển sang Trung Quốc. Khâu chế biến nguyên liệu sẽ được tiến hành ngay tại các quốc gia sở hữu tài nguyên, để các quốc gia này được hưởng thêm ‘‘giá trị gia tăng’’.

(AFP) – Nội chiến Sudan : Hai đối thủ thỏa thuận cho phép mở hành lang nhân đạo. Tối hôm qua, rạng sáng nay, 12/05/2023, sau 6 ngày thương lượng, đại diện của hai phe tham chiến đã ký kết thỏa thuận dưới sự bảo trợ của Ả Rập Xê Út và Mỹ. Theo bộ Ngoại Giao Mỹ, thỏa thuận có thể có hiệu lực đến 10 ngày. Nội chiến bùng lên giữa hai phe đối địch ở Sudan đã kéo dài gần 4 tuần, khiến hơn 750 người chết, 5.000 người bị thương và cả triệu người phải sơ tán.

