QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên : Dấu hiệu bãi phóng vệ tinh Sohae hoạt động lại. Theo thông tin trang mạng " 38 Vĩ tuyến Bắc" của Mỹ chuyên về Bắc Triều Tiên được Yonhap ngày 15/05/2023 trích dẫn, Bắc Triều Tiên dường như đã mở lại các hoạt động xung quanh một bệ phóng tại căn cứ Sohae, nằm trong vùng Tongchangri, tỉnh phía bắc Pyongan. Qua phân tích các hình ảnh vệ tinh, trang mạng của Mỹ dự đoán có nhiều khả năng Bình Nhưỡng đang « củng cố cơ cấu và các trang thiết bị để di chuyển một bệ phóng nặng và kích cỡ lớn hơn ».

(Reuters) – G7 gia tăng trừng phạt Nga. Nhiều đại diện tham gia cuộc họp G7 tổ chức tuần này tại Nhật Bản, hôm qua, 14/05/2023, cho biết những biện pháp trừng phạt mới chủ yếu nhằm ngăn chặn việc luồn lách các trừng phạt từ những nước thứ ba, gây thiệt hại cho ngành sản xuất năng lượng Nga và loại trừ các trao đổi thương mại có lợi cho quân đội Nga.

(AFP) – Rumani từ giã Mg-21. Hôm nay, 15/05/2023, Rumani thông báo bỏ các máy bay bay tiêm kích thời Liên Xô Mig-21 để thay thế bằng các chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất, hiện đại hơn. Theo các thẩm định không chính thức, hiện Rumani còn 25 chiếc Mig-21. Kể từ nay, quân đội nước này sẽ sử dụng 17 chiến đấu cơ F-16 cũ mua của Bồ Đào Nha.

(AFP) –Tổng thống Pháp Macron trả lời phỏng vấn trên truyền hình tối nay. Tối nay, 15/05/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ là khách mời trong bản tin truyền hình lúc 20 giờ của kênh tư nhân TF1. Hôm qua, trả lời phỏng vấn với nhật báo L’Opinion, ông Macron tuyên bố sẽ tiếp tục giảm thuế cho thành phần trung lưu, mức thuế mà theo ông vẫn còn rất cao, làm suy giảm sức mua của thành phần này.

(AFP) – Tư lệnh Lục quân Nam Phi công du Nga. Theo hãng thông tấn NgaTASS và Interfax, tướng Lawrence Mbatha và phái đoàn, hôm nay 15/05, đã thảo luận với các đồng nghiệp Nga về ‘‘các hợp tác quân sự’’ nhằm ‘‘tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang hai nước’’. Chuyến đi của đoàn quân đội Nam Phi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nam Phi và Hoa Kỳ. Mỹ cáo buộc Pretoria giao vũ khí cho Nga, quốc gia xâm lược Ukraina từ một năm nay. Chính phủ Nam Phi hứa sẽ tiến hành một điều tra.

(AFP) – Liên Âu ghi nhận ‘‘tiến bộ’’ trong đàm phán hòa bình giữa Armenia và Azerbaijian. Sau cuộc họp hôm qua, 14/05, tại Bruxelles giữa các lãnh đạo hai nước láng giềng Liên Xô cũ đang tranh chấp lãnh thổ, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel, ghi nhận ‘‘tiến bộ’’, và kêu gọi ‘‘duy trì’’ nỗ lực tìm hòa bình. Đây là lần thứ 5 Armenia và Azerbaijian họp dưới sự bảo trợ của Liên Âu.

(ABC news) – LHQ lần đầu tiên kỷ niệm 75 năm dịp hàng trăm ngàn người Palestine phải di tản khỏi quê hương (thuộc lãnh thổ Israel hiện nay). Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chủ trì lễ kỷ niệm tại Liên Hiệp Quốc hôm nay, 15/05, về sự kiện mà người Palestine gọi là “Nakba” (trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “thảm họa”). Riyad Mansour, đại sứ Palestine tại LHQ, coi lễ kỷ niệm của LHQ là “lịch sử”. Đại hội đồng từng đóng vai trò quan trọng trong việc chia cắt lãnh thổ Palestine. Đại sứ Palestine nhấn mạnh : Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận trách nhiệm, đồng thời kêu gọi định chế quốc tế này hành động để người Palestine có một nhà nước độc lập.

(AFP) - Trung Quốc đối mặt với đợt nắng nóng, dự kiến ​​nhiệt độ kỷ lục. Nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C được ghi nhận ở tỉnh Vân Nam, được biết đến với khí hậu ôn hòa. Dự báo nhiệt độ đạt 36 độ C ở Bắc Kinh vào hôm nay. Nhiệt độ tăng vọt lên đến 37 độ C ở Tế Nam và Thiên Tân, miền bắc và Trịnh Châu, ở miền trung.

