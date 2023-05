Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 20 triệu người đã chết trong đại dịch Covid-19

OMS - COVID-19

Trong bản tổng kết chính thức được công bố ngày 17/05/2023, Tổ chức Y tế Thế giới – OMS/WHO – cho biết có khoảng 6,9 triệu người đã chết vì đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, nhiều nước không cung cấp các số liệu khả tín, do vậy, định chế quốc tế này thẩm định số nạn nhân có thể lên tới 20 triệu, hoặc là trực tiếp do virus corona, hoặc là do hoạt động y tế bị xáo trộn hoặc là do thay đổi trong cách nghiên cứu tìm kiếm phương pháp chữa trị.

Tuổi thọ tiềm tàng của nhân loại đã bị mất gần 337 triệu năm trong hai năm đại dịch Covid-19. Theo bà Samira Asma, phụ trách dữ liệu và phân tích tại OMS, được AFP trích dẫn, thì tính trung bình, cuộc sống của mỗi nạn nhân qua đời do virus corona đã bị rút ngắn 22 năm.

Tuổi thọ tiềm tàng bị mất (Années potentielles de vie perdues – APVP) là một chỉ số về « chết yểu – chết sớm», cho phép « thống kê » được số năm sống bị mất trong trường hợp được đánh giá là « chết yểu ». Con số gần 377 triệu năm được tính theo số liệu mà OMS có trong năm 2022.

Báo cáo cũng nhấn mạnh đến những « bất bình đẳng nghiêm trọng » hàm ý tới sự chênh lệch giữa các nước về số ca nhiễm bệnh, tử vong do Covid-19 cũng như tiếp cận vac-xin. Tỷ lệ tử vong cũng rất chênh lệch trong lớp người ở độ tuổi 45 và cao hơn. Một bất bình đẳng khác là tại các nước, nhóm dân cư được đi học nhiều nhất thì cũng có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất.

