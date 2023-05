QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(Le Figaro) - Mỹ : Mỗi năm thành phố New York lún thêm 1-2mm do trọng lượng các tòa nhà chọc trời. Le Figaro hôm 19/05/2023 dẫn kết quả một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí khoa học Earth’s Future (Tương lai Trái đất) cho biết trọng lượng các tòa nhà ở New York, chưa tính cầu đường, vỉa hè, mặt đường, đường sắt … đã lên tới 746 triệu tấn (140 triệu con voi). Việc New York sụt lún làm gia tăng nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng trong khi mực nước biển ngày càng tăng. Từ năm 1950 đến nay, mực nước biển quanh New York đã dâng cao thêm 22cm.

(AFP) - Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn duy trì « nguyên trạng » với Bắc Kinh. Tuyên bố của tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn được đưa ra hôm 19/05/2023 nhằm duy trì ổn định và hòa bình ở hai bờ eo biển Đài Loan trước các cuộc tấn công dân sự và mối đe dọa quân sự từ Bắc Kinh. Bà Thái Anh Văn khẳng định « chiến tranh không phải một sự chọn lựa, không bên nào có thể đơn phương thay đổi nguyên trạng theo cách không ôn hòa », người dân Đài Loan « bình tĩnh và không hiếu chiến, có lý trí và không khiêu khích ».

(AFP) - Bộ trưởng Nội Vụ Pháp báo động nạn « khủng bố Hồi Giáo cực đoan » có nguy cơ trở lại châu Âu. Trả lời phỏng vấn AFP tại New York hôm 19/05/2023, ông Darmanin đề nghị chính phủ Mỹ tăng cường hợp tác chống khủng bố trước khi diễn ra Olympic Paris 2024. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp có chuyến thăm 2 ngày đến Washington, New York và trụ sở Liên Hiệp Quốc để bàn về hợp tác giữa các lực lượng cảnh sát và tư pháp giữa hai nước, theo thỏa thuận đã ký năm 2016 về chống khủng bố và tội phạm nghiêm trọng.

(AFP) - Mỹ: FBI vẫn thường xuyên theo dõi các cuộc nói chuyện của người dân. Theo các tài liệu tư pháp được công bố hôm 19/05/2023, một chương trình giám sát nhằm chống các mối đe dọa từ bên ngoài vẫn tiếp tục được sử dụng diện rộng không phù hợp để theo dõi các công dân Mỹ. Theo tòa án chuyên trách theo dõi các hoạt động gián điệp, những người bị cảnh sát liên bang Mỹ FBI nhắm tới là những người từng bị bắt giữ bên lề các cuộc biểu tình lớn bài sắc tộc hồi năm 2020, nạn nhân các vụ phạm tội, những người tham gia vào vụ đột nhập điện Capitol hồi năm 2021.

(AFP) - Dân số Cuba giảm ngày càng nhanh. Cơ quan Thống kê Quốc gia Cuba hôm 19/05/2023 cho biết năm 2022 là năm tỉ lệ sinh giảm nhiều nhất tính từ năm 60 năm trở lại đây. Cuba cũng là nước có tỉ lệ sinh thấp nhất ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribê. Theo ước tính, đến năm 2050 Cuba chỉ còn 9 triệu dân. Hiện nay dân số Cuba là gần 11,1 triệu người, chưa tính đến là sóng di dân lịch sử ra nước ngoài từ cuối năm 2021. Riêng trong năm 2022, đã có 300.000 người Cuba (2,7% dân số) rời bỏ đất nước sang Mỹ.

(AFP) - Serbia: Các cuộc biểu tình mới lại diễn ở thủ đô Beograd sau các vụ giết người hàng loạt. Cuộc biểu tình ngày 19/05/2023 là cuộc biểu tình lớn nhất tại Serbia tính từ 20 năm trở lại đây. Lần thứ 3 trong vòng 2 tuần qua, hàng trăm ngàn người biểu tình tại Beograd đòi các quan chức cao cấp từ chức và yêu cầu chính quyền điều chỉnh quy định, hạn chế phát nội dung bạo lực trên các phương tiện truyền thông sau những vụ xả súng gây chấn động đất nước. Theo một khảo sát, 39% người Serbia sở hữu súng, tỉ lệ cao nhất châu Âu.

(AFP) - Hãng xe Hàn Quốc Hyundai sẽ bồi thường cho các nạn nhân một vụ thách đố trên mạng TikTok. Theo thông cáo của Hyundai hôm 18/05/2023, sau hàng loạt vụ mất cắp và tai nạn liên quan đến một vụ thách đố lan mạnh trên mạng video TikTok, số tiền bồi thường lên đến 200 triệu đô la, dành cho khoảng 9 triệu người ở Mỹ sở hữu xe Hyundai và Kia sản xuất trong giai đoạn 2011-2022. Vụ thách đố « Kia Challenge » dấy lên hồi năm 2022, sau khi những tên trộm xe tự xưng là « Kia Boyz » tung lên mạng video quay cảnh họ khởi động xe chỉ với dây cáp USB. Số vụ mất trộm xe đã tăng bùng nổ, với 14 vụ tai nạn và 8 người chết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký