QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Ấn Độ tổ chức cuộc họp của G20 về du lịch ở vùng Kashmir. An ninh được bảo đảm nghiêm ngặt cho cuộc họp khai mạc ngày 22/05/2023 và kéo dài ba ngày bên bờ hồ Dal ở Srinagar, vùng Khasmir, nơi mà chính quyền New Delhi đặt dưới quyền quản lý trực tiếp từ năm 2019. Trung Quốc và Pakistan đã phản đối cuộc họp. New Dehli muốn quảng bá du lịch cho Khasmir, nơi đã đón hơn 1 triệu du khách trong năm 2022.

(AFP) – Hợp tác kinh tế, chiến tranh Ukraina, hạt nhân Bắc Triều Tiên, ba trọng tâm đối thoại giữa Bruxelles và Seoul. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen hội kiến tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Seoul hôm nay, 22/05/2023. Hàn Quốc là nước xuất khẩu vũ khí thứ 9 trên thế giới và là một nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho một số thành viên Liên Âu như Ba Lan. Seoul, vốn chủ trương không bán vũ khí cho một quốc gia đang tham chiến, vừa thông báo « tăng cường viện trợ cho Kiev », đặc biệt là cung cấp trang thiết bị tháo gỡ mìn và xe cứu thương cho Ukraina.

(Reuters) – Matxcơva cảnh cáo : Cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraina làm dấy lên nghi vấn về vai trò của NATO trong xung đột. Đại sứ Nga tại Washington Anatony Antonov hôm nay 22/05/2023 trên mạng Telegram lưu ý : Ukraina không có cơ sở hạ tầng để tiếp nhận F-16, không có phi công và nhân viên bảo trì loại chiến đấu cơ này của Mỹ. Vậy « phải nghĩ sao nếu như F-16 cất cánh từ một căn cứ quân sự của NATO ? ». Quan chức này nói thêm nếu F-16 tấn công vào một mục tiêu trên bán đảo Crimée, thì đó là tấn công vào lãnh thổ của Nga ».

(AFP) Quốc Hội Pháp bắt đầu thảo luận về dự luật quốc phòng cho giai đoạn 2024-2030. Kể từ hôm nay 22/05/2023, dự luật về ngân sách quốc phòng trị giá 413 tỷ euro cho 6 năm sắp tới bắt đầu được thảo luận tại Quốc Hội. Đây là một ngân sách «lớn chưa từng thấy», tăng hơn 40 % so với ngân sách cho giai đoạn 2019-2025. Chiến tranh Ukraina, củng cố hệ thống phòng thủ về an ninh mạng … là những nguyên nhân đẩy dự toán ngân sách quốc phòng của Pháp trong sáu năm đang từ 295 tỷ lên thành 413 tỷ euro.

(AFP) - Bầu cử Quốc Hội Hy Lạp: Đảng của thủ tướng giành thắng lợi lớn. Đảng cánh hữu Tân Dân chủ (ND) đã dành được 40,8% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 21/05/2023, nhưng vẫn thiếu 5 ghế để tự thành lập chính phủ. Sau cuộc họp với tổng thống Katerina Sakellaropoulou ngày 22/05, thủ tướng mãn nhiệm 55 tuổi, điều hành nội các từ năm 2019, đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới « sớm nhất có thể », « có thể là ngày 25/06 » để có được đa số ở Quốc Hội.

(Reuters) - Estonia và Litva muốn mua hệ thống phòng không Đức. Hai nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu và NATO sẽ đàm phán với tập đoàn Đức Diehl Defense để mua một hệ thống Iris-T SLM. Theo thông báo của bộ Quốc Phòng Estonia ngày 21/05/2023, chi phí cho hệ thống phòng không tầm ngắn này và các lĩnh vực phụ trợ như nhân viên, đào tạo, hạ tầng, thiết bị, sẽ được ấn định trong các cuộc đàm phán vào mùa hè. Estonia hy vọng có được hệ thống này vào năm 2024.

(Reuters) - Moldavia : 75.000 người xuống đường ủng hộ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Cuộc biểu tình ở thủ đô Chisinau diễn ra hôm Chủ Nhật 21/05/2023. Chính quyền Chisinau tố cáo Nga muốn làm bất ổn đất nước Moldova, ngầm phá hoại tiến trình Moldavia gia nhập Liên Âu bằng cách cổ vũ các cuộc biểu tình chống chính phủ và các chiến dịch tuyên truyền ở Moldova. Tổng thống Maia Sandu khẳng định « không muốn đứng bên lề Liên Âu » và hứa đưa đất nước gia nhập Liên Hiệp trước năm 2023.

(AFP) - Meta, công ty mẹ của Facebook, bị Liên Âu phạt 1,2 tỉ euro vì vi phạm quy định về dữ liệu cá nhân. Meta bị tố cáo tiếp tục truyền dữ liệu cá nhân người dùng Facebook ở Liên Âu sang Mỹ, vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân RGDP của Liên Âu. Ủy ban bảo vệ dữ liệu DPC của Ireland, đại diện cho Liên Âu, hôm nay 22/05/2023 ra thời hạn 5 tháng để Meta ngưng việc truyền dữ liệu nói trên và hạn 6 tháng để Meta điều chỉnh cho phù hợp với luật RGDP của Liên Âu. Meta dự tính kháng cáo.

(AFP) - Đến năm 2100, 22% dân số thế giới sẽ chịu nắng nóng ở mức nguy hiểm, có thể gây chết người. Đây là kết quả một nghiên cứu được công bố hôm nay 22/05/2023 trên tạp chí Nature Substainality. Ấn Độ, Nigeria và Indonesia là 3 nước có số người có nguy cơ tử vong vì nắng nóng cao nhất thế giới, lần lượt là 600, 300 và 100 triệu người. Ngưỡng «nhiệt độ nguy hiểm» được giới nghiên cứu ấn định là 29 độ C tính trung bình trong cả năm. Nơi có nhiều nguy cơ nhất là các vùng gần đường xích đạo.

(AFP) - Thủ tướng Pháp công bố kế hoạch cắt giảm mạnh mức thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2030. Chính phủ của thủ tướng Elysabeth Borne hôm nay, 22/05/2023, công bố «kế hoạch hành động» vì khí hậu nhằm đạt đến trung hòa cacbon theo mục tiêu mà Liên Âu đã ấn định. Công cuộc chuyển đổi năng lượng sẽ được tăng tốc trong các lĩnh vực giao thông vận chuyển, xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, sưởi ấm … Mọi hộ gia đình, doanh nghiệp, Nhà nước và các địa phương đều phải tham gia, một cách công bằng, căn cứ theo khả năng đóng góp. Ngày mai 23/05, Paris sẽ công bố chiến lược thích nghi với khả năng là đến cuối thế kỷ nhiệt độ tăng thêm 4 độ C. Năm 2022 đã là năm nóng nhất từng được ghi nhận ở Pháp tính từ năm 1900.

(AFP) - Ý : Nhiều nhà bảo vệ sinh thái nhuộm đen nước ở đài phun nước Trevi ở Roma. Ngày 21/05/2023, các nhà hoạt động của tổ chức Last Generation muốn đánh động dư luận rằng vụ 14 người bị chết trong đợt lũ lụt lịch sử tàn phá miền đông bắc Ý là « lời cảnh báo » về biến đổi khí hậu. Họ cũng muốn lên án chính phủ Ý trì trệ trước những thay đổi về khí hậu.

