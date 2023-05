QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Ba Lan bắt đầu huấn luyện phi công Ukraina lái chiến đấu cơ Mỹ F-16. Mở đầu cuộc họp của bộ trưởng Quốc Phòng các nước thành viên Liên Âu về yểm trợ quân sự cho Kiev, lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu Josep Borrell hôm nay, 23/05/2023, thông báo như trên. Nhiều nước châu Âu khác cũng đã sẵn sàng cung cấp chiến đấu cơ F-16 và huấn luyện phi công cho Ukraina.

(AFP) - Thủ tướng Nga công du Thượng Hải, dự Diễn đàn kinh tế Nga - Trung. Chuyến đi của thủ tướng Mikhai Michoustine bắt đầu từ hôm nay 23/05/2023 và kéo dài 2 ngày. Michoustine sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đồng nhiệm Lý Cường. Matxcơva dự kiến nguồn cung ứng năng lượng từ Nga sang Trung Quốc năm 2023 sẽ tăng 40% so với năm 2023.

(Reuters) - Pháp dự kiến huy động 35.000 người thuộc lực lượng an ninh quốc gia để bảo vệ lễ khai mạc Thế Vận Hội Paris 2024. Đây là chưa tính đến các lực lượng giũ gìn trật tự tư nhân và cảnh sát thành phố. Con số 35.000 thành viên lực lượng an ninh được huy động cho một sự kiện là số cao kỷ lục, theo bộ trưởng Nội vụ Pháp, để ngăn ngừa nguy cơ khủng bố, tấn công mạng, các vụ tấn công bằng drone. Theo nhận định trong cuộc họp báo hôm nay 23/05/2023 của đô trưởng Paris Anne Hidalgo, việc hàng vài trăm ngàn người đến dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Hè 2024 sẽ là một thử thách cả về nghệ thuật, tổ chức và an ninh.

(Reuters) – Ngoại trưởng Ukraina công du châu Phi tìm kiếm ủng hộ. Hôm nay, 23/05/2023, ngoại trưởng Dmytro Kuleba bắt đầu công du một số nước châu Phi, nhằm vận động ủng hộ kế hoạch hòa bình của tổng thống Zelensky, ngặn chặn ảnh hưởng của Nga tại các nước Nam Bán Cầu. Trước chuyến đi, trên Instagram, ông Dmytro Kuleba cho biết ‘‘đã có nhiều thương lượng quan trọng với các lãnh đạo và giới doanh nghiệp châu Phi’’.

(AFP) – Nợ công Mỹ: Thương lượng giữa chính phủ và Quốc Hội tiếp tục bế tắc. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22/05/2023 đã gặp chủ tịch Hạ Viện thuộc phe Cộng Hòa chiếm đa số, ông Kevin McCarrthy, trong nỗ lực tìm kiếm thỏa hiệp nâng trần nợ công để tránh cho nước Mỹ không bị rơi vào tình trạng vỡ nợ. Cuộc thảo luận đã được đánh giá là mang tính « xây dựng » nhưng vẫn chưa cho phép có được giải pháp vào lúc này. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, nếu không có được sự nhất trí của Hạ Viện, chính phủ Mỹ sẽ không còn tiền để chi tiêu công. Chính phủ và Hạ Viện vẫn tiếp tục các cuộc mặc cả, tìm kiếm nhượng bộ để tìm lối thoát.

(RFI) – Mỹ : Thỏa thuận ‘‘lịch sử’’ bảo vệ nguồn nước sông Colorado. Ngày 22/05/2023, bảy bang miền tây nam, và chính quyền liên bang của Mỹ đã ký kết thỏa thuận giảm mạnh tiêu thụ nước, để đối phó với tình trạng khô hạn gia tăng do biến đổi khí hậu. Theo thỏa thuận này, ba bang tiêu thụ nhiều nước nhất là California, Nevada và Arizona sẽ giảm 13% lượng nước sông tiêu thụ. Đổi lại, chính quyền liên bang sẽ bồi hoàn 1,2 tỉ đô la để hỗ trợ các nông gia và các hộ gia đình. Thỏa thuận chỉ có hiệu lực đến 2026.

(AFP) – Khí hậu – Thụy Sĩ: Nhiều nhà tranh đấu ngăn chặn hoạt động của một sân bay ở Genève. Sáng nay, 22/05/2023, khoảng 100 nhà hoạt động khí hậu thuộc nhiều tổ chức như Greenpeace, Stay Grounded, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion…, từ 17 quốc gia, đã ập vào cản trở hoạt động của cơ sở bán vé máy bay cá nhân lớn nhất châu Âu, European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE). Mục tiêu là đòi cấm các chuyến bay cá nhân, theo thông báo của Greenpeace. Các nhà tranh đấu giương các khẩu hiệu như ‘‘máy bay phản lực tư nhân đang đốt cháy tương lai của chúng ta’’, “giết chết hành tinh của chúng ta,” và “thúc đẩy sự bất bình đẳng’’. Hoạt động của công ty đã bị gián đoạn trong khoảng 2 giờ.

