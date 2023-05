QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Human Rights Watch) - HRW kêu gọi Việt Nam hủy bỏ cáo buộc nhắm vào nhà hoạt động dân chủ Bùi Tuấn Lâm. Trong bản thông cáo công bố hôm nay, 24/05/2023, tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho biết là ông Bùi Tuấn Lâm sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày mai tại Việt Nam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” vì đã phê phán chính quyền trên mạng. Nếu tòa án kết luận ông có tội, bị cáo có thể lãnh án lên tới 12 năm tù.

(International Rivers) – Một liên minh quốc tế về công lý khí hậu và nhân quyền bắt đầu tuyệt thực đồng hành với nhà hoạt động môi trường Việt Nam Đặng Đình Bách. Chiến dịch tuyệt thực do International Rivers điều phối bắt đầu từ hôm nay 24/05/2023 và kéo dài một tháng. Luật sư Bách đã bắt đầu tuyệt thực và tuyên bố tuyệt thực đến cùng để phản đối việc chính quyền khép tội ông một cách bất công. Ông là một trong bốn nhà hoạt động môi trường, làm việc trong các tổ chức xã hội dân sự được chính quyền công nhận, bị bắt thời gian gần đây. Mới đây, bà Ngụy Thị Khanh, một trong bốn nhà hoạt động, đã được chính quyền trả tự do trước thời hạn 5 tháng.

(AFP) - Nga chặn đường hai oanh tạc cơ Mỹ trên Biển Baltic. Nga ngày 23/05/2023 cho biết đã điều một chiến đấu cơ Su-27 để "ngăn chặn hành vi vi phạm biên giới quốc gia" của hai oanh tạc cơ chiến lược của Không Quân Mỹ bay qua Biển Baltic. Thông cáo của bộ Quốc phòng Nga khẳng định “chuyến bay của máy bay Nga được thực hiện trong tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận”. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc xác nhận máy bay Mỹ đã bị Nga ngăn chặn, nhưng cho biết các oanh tạc cơ B-1 đang tham gia một “cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu ở châu Âu”.

(AFP) - Thủ tướng Hungary: Ukraina không thể thắng Nga “trên chiến trường”. Phát biểu ngày 23/05/2023 tại Qatar, ông Viktor Orban, chưa hề lên án tổng thống Nga Vladimir Putin, đã cho rằng cuộc xâm lược Ukraina của Nga là kết quả một “thất bại ngoại giao”. Đối với ông, Ukraina không thể giành chiến thắng: “Nhìn vào thực tế, nhìn vào các con số, nhìn vào môi trường xung quanh, nhìn vào thực tế là NATO chưa sẵn sàng gửi quân can thiệp, rõ ràng là không có chiến thắng nào cho những người Ukraina tội nghiệp trên chiến trường”.

(CNN) – Tân đại sứ Trung Quốc đến Mỹ. Tân đại sứ Tạ Phong (Xia Feng) đến phi trường New York, hôm qua, 23/05/2023. Trả lời báo giới bằng tiếng Anh, đại sứ Trung Quốc cho biết mục tiêu của ông là tăng cường quan hệ Mỹ-Trung vào thời điểm ‘‘có nhiều khó khăn và thách thức nghiêm trọng’’.

(AFP) – Số nạn nhân thường dân do xung đột vũ trang tăng vọt: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tố cáo ‘‘thất bại’’ của quốc tế. Trong phiên họp của Hội Đồng Bảo An hôm qua,23/05/2023, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh : 94% nạn nhân tại các vùng xung đột đông dân là thường dân. Ngoài cuộc chiến xâm lăng của Nga chống Ukraina, Thụy Sĩ, chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bản An Liên Hiệp Quốc, nêu bật các xung đột vũ trang tại Congo, Sudan, vùng Sahel, Somalia, Miến Điện và Afghanistan, cũng như tình trạng bạo lực tại Haiti. Ngoài số người chết vì xung đột, theo lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, trong năm ngoái, có đến hơn 117 triệu người là nạn nhân của ‘‘đói khát do chiến tranh’’.

