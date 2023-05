QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Vinfast phải thu hồi số xe đầu tiên xuất sang Mỹ sau cảnh báo an toàn của chính quyền Mỹ. Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam hôm nay 25/05/2023 thông báo như trên, chưa đầy 2 tuần sau khi VinFast cho biết sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ thông qua việc hợp nhất với công ty Black Spade Acquisition Co. Theo Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), VinFast VF8 có lỗi phần mềm về hiển thị thông tin an toàn trên màn hình và như vậy có thể xảy ra sự cố trên đường. Tổng cộng, 999 xe VinFast VF 8 trong lô xe đầu tiên xuất sang Mỹ bị thu hồi lần này. Hơn 700 trong tổng số 999 xe vẫn nằm ở hãng và chưa được giao cho khách hàng hoặc cho đội xe dịch vụ.

(Reuters) - Việt Nam: « Thánh rắc hành » Bùi Tuấn Lâm bị kết án 5 năm 6 tháng tù. Sau phiên xử ngày 25/05/2023, công an thành phố Đà Nẵng cho biết ông Bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, bị kết tội « sản xuất, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước ». Tháng 11/2021, ông Lâm đăng trên Facebook cá nhân Peter Lam Bui một đoạn video rắc hành vào bát bún bò bắt chước động tác « Salt Bae » đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ. Video này trở nên nổi tiếng vì trước đó có một đoạn video bộ trưởng Công An Việt Nam Tô Lâm được « Thánh rắc muối » đưa xiên thịt bò vào miệng tại nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp này tại Luân Đôn.

(Reuters) - Trung Quốc cắm phao « điều hướng » ở Biển Đông. Ba pháo mới được cắm ở quanh quần đảo Trường Sa sau khi Philippines cũng cắm phao tương tự vào đầu tháng. Ngày 24/05/2023, bộ Giao Thông Trung Quốc biết ba phao này được cắm gần đá Cá Nhám (Irving Reef), đá Ba Đầu (Whisun Reef) và đá Ga Ven (Gaven Reef) thuộc quần đảo Trường Sa nhằm « bảo đảm an toàn lưu thông và các chiến dịch hàng hải ».

(AFP) - NATO thừa nhận các thành viên vẫn bị chia rẽ về việc thâu nhận Ukraina. Thông báo của tổng thư ký Jens Stoltenberg được đưa ra ngày 24/05/2023. Một nhà ngoại giao của NATO cho biết các cuộc thương lượng đang diễn ra để xây dựng nền tảng cho một thỏa hiệp về việc gia nhập của Ukraina. Một khả năng được nói tới là NATO đưa ra bảo đảm về an ninh cho Kiev như từng làm với Thụy Điển, nước mà hồ sơ gia nhập khối này vẫn đang bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chặn lại.

(AFP) - Số người Nga di cư sang Phần Lan năm 2022 đạt mức cao kỷ lục tính từ 3 thập niên trở lại đây. Theo số liệu được Cơ quan thống kê Phần Lan công bố vào hôm 24/05/2023, tổng cộng 6.003 người Nga đã rời bỏ đất nước sang Phần Lan định cư trong năm ngoái. Như vậy là di dân đến Phần Lan đông nhất là từ Nga, sau đó là người Thụy Điển, Ấn Độ, Estonia và Philippines. Trung bình từ năm 1990, số người Nga nhập cư hàng năm vào Phần Lan là dưới 3.100 người.

(Reuters) - Iran khẳng định phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo. Theo thông báo hôm nay 25/05/2023 của Teheran, tên lửa có tầm bắn 2.000 km và Iran sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa « phòng thủ » bất chấp sự phản đối của Âu - Mỹ. Iran là một trong các nước có chương trình tên lửa lớn nhất Trung Đông. Teheran từng khẳng định sở hữu các loại tên lửa có thể bắn đến Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

(AFP) - Đức mở chiến dịch lớn chống một phong trào sinh thái cực đoan. Ngày 24/05/2023, cảnh sát Đức đã mở chiến dịch nhắm vào tổ chức Dernière Generation (Thế hệ cuối cùng), tác giả của nhiều hành động bất tuân dân sự gây tranh cãi. Viện Công tố Munich cho biết các nhà chức trách « đã khám xét 15 địa điểm trên khắp lãnh thổ ». Bẩy thành viên của nhóm từ 22 đến 38 tuổi đã bị nhắm đến trong cuộc điều tra này. Họ bị cáo buộc đã « quảng cáo trên Internet » và « tổ chức quyên góp » 1,4 triệu euro để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp.

(AFP) – The Queen của làng nhạc rock Mỹ Tina Turner qua đời. Tina Turner vừa từ trần hôm 24/05/2023 tại Thụy Sĩ, thọ 83 tuổi. Trong hơn nửa thế kỷ, Tina Turner nổi tiếng với rất nhiều ca khúc từ What's Love Got To Do With It hay The Best. Bà cũng đã chinh phục giới yêu điện ảnh nhờ bản nhạc đi kèm với bộ phim James Bond Golden Eye. Ngoài đời, nghị lực của Tina Turner là một tấm gương khiến cả thế giới ngưỡng mộ : Bà đã tự tìm cho mình một chỗ đứng riêng trên sân khấu nghệ thuật sau nhiều năm nấp dưới bóng của người chồng vũ phu là Ike Turner. Tina Turner là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tố cáo tình trạng phụ nữ bị bạo hành.

