Ngoại trưởng Nga : Hòa bình cho Ukraina còn nhiều « trở ngại nghiêm trọng »

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA - TRUNG QUỐC

Hôm qua, 26/05/2023, trong buổi tiếp đặc sứ Trung Quốc Lý Huy tại Matxcơva, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov cho biết rằng Matxcơva thấy còn nhiều « trở ngại nghiêm trọng » cho việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình tại Ukraina.

AFP dẫn thông cáo do bộ Ngoại Giao Nga cho biết trong cuộc trao đổi này, « ngoại trưởng Nga đã tái khẳng định cam kết của Matxcơva ủng hộ một giải pháp chính trị - ngoại giao cho xung đột, đồng thời nhắc đến những trở ngại nghiêm trọng co việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình do Ukraina và các nguồn hậu thuẫn phương Tây».

Thông cáo còn nói thêm rằng ngoại trưởng Nga đã bày tỏ lời « biết ơn » vì "quan điểm cân bằng" của Bắc Kinh đối với cuộc khủng hoảng Ukraina và « đánh giá cao » thiện chí giữ một vai trò tích cực của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

Từ một tuần này, đặc sứ Trung Quốc Lý Huy có một vòng công du châu Âu mà Nga là điểm dừng cuối cùng, sau khi đã đến Ukraina, Ba Lan, Pháp và Đức. Tại mỗi nơi đi qua, đặc sứ Trung Quốc nhận được những thông điệp khác nhau. Kiev nhấn mạnh đến sự « tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ». Pháp tuyên bố hậu thuẫn Ukraina « trong dài lâu » và « trong mọi lãnh vực ». Còn Đức thì kêu gọi Trung Quốc « gây áp lực » buộc Nga phải triệt thoái quân khỏi Ukraina.

Theo Reuters, điện Kremlin hôm qua loan báo, tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Brazil Lula Da Silva đã để ngỏ cánh cửa đối thoại về Ukraina. Trên mạng xã hội Twitter, tổng thống Lula tái khẳng định « thiện chí của Brazil, cùng với Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc, thảo luận với các bên nhằm đạt được một nền hòa bình ».

Hãng tin Anh lưu ý thêm, Nga nhiều lần tuyên bố để ngỏ cánh cửa đàm phán hòa bình với Ukraina và hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải do Brazil và Trung Quốc đề xuất.

