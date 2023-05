Ukraina chuẩn bị phản công đẩy lùi quân Nga trong ít ngày tới

CHIẾN TRANH UKRAINA

Cuộc phản công có thể bắt đầu ‘‘ngay vào ngày mai, ngày mốt hoặc trong vòng một tuần’’ là tuyên bố của một lãnh đạo cao cấp Ukraina, trả lời truyền thông Anh quốc, được báo chí Ukraina hôm nay 27/05/2023, dẫn lại.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hãng tin Nhà nước Ukraina Ukrinform cho biết, theo ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina, một cuộc tấn công chiếm lại các vùng lãnh thổ từ lực lượng chiếm đóng của Nga có thể sớm bắt đầu. Nhà lãnh đạo Ukraina nói trên cũng cảnh báo là chính phủ Ukraina ‘‘không có quyền phạm sai lầm’’ về quyết định này, vì đây là một ‘‘cơ hội lịch sử’’, ‘‘không thể để mất’’.

Thư ký Oleksiy Danilov là nhân vật số hai của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina, đứng đầu là tổng thống Volodymyr Zelensky. Báo Pháp Le Monde cho biết cụ thể là, với tư cách thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia, ông Oleksiy Danilov cũng là thành viên của bộ máy đầu não chỉ huy cuộc chiến chống Nga. Cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Anh ‘‘bị ngắt giữa chừng do nhận một tin nhắn qua điện thoại của tổng thống Zelensky’’ triệu tập ông Danilov tham gia một cuộc họp bàn về kế hoạch phản công.

Cũng hôm nay, tư lệnh Quân đội Ukraina, tướng Valeri Zaloujny, đưa lên mạng Telegram một đoạn video, thông báo ‘‘thời khắc lấy lại những gì thuộc về chúng ta đã điểm!’’. Đoạn video ngắn chừng một phút cho thấy cảnh sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội Ukraina.

Thêm nhiều drone tấn công các tỉnh biên giới Nga

Nhiều tỉnh biên giới của Nga tiếp tục bị tấn công bằng drone, theo chính quyền địa phương. AFP dẫn lại thông báo của tỉnh trưởng tỉnh Pskov, miền tây, cho biết một tòa nhà hành chính quản lý một đường ống dầu khí trong vùng bị oanh kích. Địa điểm bị tấn công thuộc huyện Nevelsky, cách biên giới với Belarus khoảng 10 km. Hôm qua, chính quyền Nga cho biết hai drone gây hư hại một số tòa nhà tại trung tâm thành phố Krasnodar, miền nam, giáp với Ukraina.

Tuy nhiên, với Nga hiện tại tâm điểm căng thẳng biên giới tập trung vào hai tỉnh Belgorod và Kursk. Tỉnh trưởng Belgorod hôm qua cho biết ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho các nhóm tự vệ tình nguyện tại các vùng dọc biên giới. Tỉnh trưởng Kursk cũng khẳng định ủng hộ sáng kiến này.

Cho đến nay, chính quyền Ukraina luôn phủ nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trong lãnh thổ Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký