Ukraina hối thúc đồng minh viện trợ tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ F-16

CHIẾN TRANH UKRAINA - VIỆN TRỢ VŨ KHÍ

Vào lúc có nhiều thông tin cho rằng Ukraina đã sẵn sàng và sớm có cuộc phản công, chính quyền Kiev trong những ngày gần đây liên tục hối thúc đồng minh cung cấp thêm vũ khí, đặc biệt là các loại tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ F-16.

Quảng cáo Đọc tiếp

Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Đức hôm nay, 27/05/2023 cho biết đã nhận được yêu cầu chính thức từ phía Kiev đề nghị cấp tên lửa hành trình không – địa, loại Taurus có tầm bắn ít nhất là 500 km, nhưng không cho biết cụ thể về số lượng.

Tên lửa hành trình Taurus, có thể được trang bị cho chiến đấu cơ là do tập đoàn Đức – Thụy Điển cùng tên chế tạo. Loại tên lửa này có thể bắn trúng các mục tiêu nằm rất sâu sau đường chiến tuyến hiện tại ở Đông Ukraina.

Ngoài loại tên lửa Taurus, hôm qua khi tiếp nghị sĩ đảng Cộng Hòa Mỹ Lindsey Graham, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ mong muốn Washington hỗ trợ các loại tên lửa ATACMS có tầm bắn đến 300 km. Trong chuyến thăm Kiev lần thứ ba này, ông Graham tuyên bố sẽ thúc đẩy các đồng nghiệp Mỹ ở Thượng Viện và chính quyền Biden nhanh chóng thông qua khoản viện trợ này.

Tuy nhiên, theo AFP, tên lửa hành trình tầm xa là những loại vũ khí hiện cả Đức và Mỹ đều do dự và tỏ ra thận trọng không muốn cung cấp, khi e ngại Ukraina sử dụng chúng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hôm thứ Năm, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Nhà Trắng ông John Kirby, trả lời phỏng vấn CNN đã nhắc lại lập trường Hoa Kỳ phản đối Ukraina sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp đến tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Cùng với các loại tên lửa, bộ Quốc Phòng Ukraina, trên mạng xã hội Twitter tuyên bố cần « 48 chiến đấu cơ F-16 » để có thể « giải phóng đất nước khỏi quân xâm lược ».

Theo thông tin từ Bloomberg, Hà Lan đang tính đến việc gởi F-16 cho Kiev. Không quân Hà Lan hiện có 42 chiếc trong đó có 24 chiếc hiện đang được quân đội sử dụng và không thể gởi đến Ukraina trước giữa năm 2024. Khoảng một chục trong số 18 chiếc còn lại đã được bán cho Draken International – một tập đoàn quân sự tư nhân của Mỹ - nhưng chính phủ Hà Lan đã trì hoãn việc chuyển giao vào tháng 12/2022 mà không đưa ra giải thích nào khi chỉ viện dẫn « tính bảo mật thương mại ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký