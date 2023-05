QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Hồng Kông xử 13 người tham gia cuộc phản kháng đòi dân chủ năm 2019. Phiên tòa khai mạc hôm nay, 29/05, sẽ kéo dài 44 ngày. 13 người bị cáo buộc tham gia vụ bạo động tấn công vào trụ sở Nghị Viện Hồng Kông, tội danh có thể bị phạt đến 10 năm tù. Cuộc tấn công vào trụ sở Nghị Viện Hồng Kông ngày 01/07/2019, được coi là một thách thức chưa từng có đối với chính quyền Bắc Kinh. Tổng cộng gần 10.000 người tham gia phong trào phản kháng đòi dân chủ bị bắt năm 2019trong các chiến dịch trấn áp của chính quyền.

(SCMP) – Thăm dò dư luận: Dân Trung Quốc coi ‘‘can thiệp quân sự quốc tế’’ vào Đài Loan và đối đầu với Mỹ là đe dọa an ninh hàng đầu. Báo Hồng Kông SCMP hôm qua cho hay, theo một khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tiến hành, 74,1% số người được hỏi cho biết các đe dọa an ninh đối với Trung Quốc do “đối đầu và xung đột Trung Quốc - Mỹ” là ở mức cao hoặc khá cao.

(AFP) - Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia dân sự vào vũ trụ. Theo thông báo của phát ngôn viên cơ quan vũ trụ Trung Quốc, trong buổi họp báo hôm nay, chuyến bay sẽ khởi hành vào ngày mai, 30/05. Phi hành gia Gui Haichao là giảng viên tại Đại học Hàng không và Không gian ở Bắc Kinh.

(AFP) - Thượng Hải (Trung Quốc) bị ngày nóng nhất trong tháng Năm tính từ 100 năm trở lại đây. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Thượng Hải thông báo vào 13h09 giờ địa phương hôm nay 29/05/2023, là nhiệt độ lên tới 36,1 độ C, sau đó tăng lên 36,7 độ C. Hồi giữa tháng 05/2023, Liên Hiệp Quốc cảnh báo giai đoạn 2023-2027 sẽ là giai đoạn nóng nhất Trái Đất phải trải qua, do tác động phối hợp của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino.

(AFP) - Miến Điện: Tập đoàn quân sự bắt một nghệ sĩ rap đả kích nhà cầm quyền. Theo quân đội Miến Điện hôm qua, nghệ sĩ rap bị bắt vì chỉ trích chính quyền quân sự cắt điện thường xuyên. Ngày 22/05, nghệ sĩ Byu Har đã chế giễu lãnh đạo chính quyền quân sự Min Aung Hlaing trong một video đăng trên Facebook, khi bình luận là chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi, bị quân đội lật đổ, đã làm tốt hơn về vấn đề năng lượng.

(AFP) - Ba Lan sẽ có một ủy ban điều tra về « ảnh hưởng của Nga ». Tổng thống Ba Lan Andrzeij Duda hôm 29/05/2023 đã bật đèn xanh để Vacxava thành lập một ủy ban điều tra về ảnh hưởng của Nga tại Ba Lan trong giai đoạn 2007-2022. Ủy ban sẽ gồm 9 thành viên được Hạ Viện mà đa số thuộc phe dân tộc, dân túy, lựa chọn. Ủy ban có quyền xét xử những người bị cáo buộc, mà không qua tư pháp. Những ai bị kết tội sẽ bị cấm giữ chức vụ công liên quan đến tài chính công và các thông tin mật, trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, đối lập và nhiều luật gia lo ngại, xem việc lập ủy ban này là vi hiến, vi phạm quy định về việc phân chia quyền lực chính trị và tư pháp.

(AFP) -Iran mở đường bình thường hóa quan hệ với Ai Cập. Tiếp lãnh đạo Oman tại Teheran hôm nay 29/05/2023 giáo chủ Iran, Ali Khamenei tuyên bố tán đồng việc nối lại bang giao với Ai Cập. Theo giới quan sát đây là động thái mới nhất nhằm phá vỡ thế cô lập của Iran trên trường ngoại giao. Cairo trước mắt chưa bình luận về tin trên. Từ cuộc Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979 quan hệ giữa Iran và Ai Cập đã trở nên căng thẳng, nhất là sau khi Cairo công nhận nhà nước Israel.

