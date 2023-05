Bí ẩn xung quanh vụ đắm tàu chở các điệp viên Ý và Israel làm bốn người thiệt mạng

NGHI VẤN TAI NẠN ĐẮM TÀU TẠI Ý

Tại Ý, bí ẩn vẫn bao trùm sau vụ một con thuyền du lịch bị đắm hôm Chủ Nhật, 28/05/2023 trên hồ Majeur, ở vùng Lombardia, phía bắc nước Ý, làm bốn người thiệt mạng. Tuy nhiên, báo chí Ý thắc mắc về nguyên nhân thảm họa vì tất cả 21 du khách trên tầu đều có liên quan đến cơ quan tình báo Ý và Israel.

Cảnh sát Ý đã mở điều tra, hiện tạm thời đánh giá thảm kịch này chỉ là một tai nạn. Việc phân tích xác tầu chìm sâu dưới 15 mét có thể sẽ cho biết nhiều tình tiết hơn.

Từ Roma, thông tín viên đài RFI, Anne Treca tường thuật :

« Hôm Chủ Nhật vừa rồi, thời tiết xấu ở phía bắc nước Ý. Có báo động mầu cam và bão trên hồ. Người ta nói là viên thuyền trưởng người Ý trước đó đã do dự nhổ neo, nhưng cuối cùng thì ông đã chấp nhận đưa 21 người đi dạo cả ngày trên hồ trong khi chiếc thuyền này chỉ được phép chở 15 người.

Cứ cho rằng bị bất ngờ về sức gió, ông ấy lẽ ra phải tìm cách bám dọc theo bờ hồ để quay về. Nhưng chiếc thuyền đáy bằng này vốn được thiết kế như một ngôi nhà ở đã chìm thẳng đứng khi cách bờ khoảng 200 mét. Phần đông du khách đã nhảy xuống nước mà không có áo phao đã được cứu thoát, nhưng một nhân viên tình báo Israel đã về hưu, hai điệp viên người Ý và người vợ Nga của ông chủ thuyền thì thiệt mạng.

Liệu đó là do lỗi kỹ thuật, lỗi do con người gây ra hay do thuyền trưởng rất bất cẩn ? Nhưng lai lịch của các nạn nhân khiến người ta chỉ nghĩ đến một cuộc họp các điệp viên Ý – Israel hơn là một chuyến đi dạo Chủ nhật bình thường giữa những người bạn thân. »

