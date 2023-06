QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Straitimes) - Quốc phòng : Trung Quốc và Singapore thiết lập “đường dây nóng”. Trước thềm hội nghị an ninh khu vực, Đối Thoại Sangri La, từ ngày 02 đến ngày 04/06/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Singapore Ng Eng Hen, và đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc, hôm nay, 01/06/2023, ký thỏa thuận mở rộng trao đổi song phương trong lĩnh vực quốc phòng. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bộ trưởng kể từ khi tướng Phúc được bổ nhiệm bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc.

(Le Monde) - Mỹ và Nhật nỗ lực ‘‘hiện đại hóa’’ liên minh quân sự song phương để đối phó với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga. Tại Tokyo, hôm nay 01/06/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin có buổi làm việc đồng nhiệm Nhật Yasukazu Hamada. Lãnh đạo bộ Quốc Phòng Mỹ hoan nghênh quyết định của Tokyo trang bị ‘‘các phương tiện để phản công và cải thiện việc trao đổi thông tin với Washington’’. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đến Nhật trước khi tham dự Diễn đàn an ninh quốc tế tại Shangri-La, Singapore, khai mạc ngày 02/06.

(Le Figaro) - Nguồn gốc đại dịch Covid : Cựu chuyên gia y tế đầu ngành của Trung Quốc lại nêu khả năng virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn báo chí phương Tây gần đây, nhà virus học nổi tiếng Georges Gao, cựu lãnh đạo Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, khẳng định không nên loại trừ bất cứ giả thuyết nào. Theo chuyên gia này, chính quyền Trung Quốc đã ‘‘xem xét lại’’ khả năng virus thoát ra từ Phòng thí nghiệm thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng lên lần đầu tiên. Cho đến nay, Bắc Kinh liên tục phủ nhận giả thuyết nói trên.

(AFP) - ‘‘Nhân viên’’ Trung Quốc bắt cóc nhà đối lập tại Mỹ : Hoa Kỳ mở phiên tòa hình sự đầu tiên. Hôm qua, 31/05/2023, một tòa án liên bang tại New York bắt đầu xét xử 3 bị cáo, bị tố tham gia vào các lực lượng ‘‘bất hợp pháp’’ cưỡng bức người Hoa tại Mỹ hồi hương, để xét xử trong nước, theo chỉ thị của Bắc Kinh. Phiên xử 3 bị cáo, Michael McMahon, cựu sĩ quan cảnh sát New York, Yong Zhu ở quận Queens et Congying Zhen ở Brooklyn, kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Các bị cáo có thể bị phạt đến 10 năm tù. Đối với chính quyền Trung Quốc, chiến dịch thường được gọi là ‘‘Săn cáo’’ có mục tiêu bắt giữ tội phạm tham nhũng hoặc những tội phạm hình sự khác ẩn náu tại Hoa Kỳ. Nhưng đối với chính quyền Mỹ, mục tiêu thực sự của chiến dịch này là buộc những nhà đối lập, nhà ly khai, hay bất đồng chính kiến phải về nước.

(AFP) - Canada yêu cầu hãng thuốc lá cảnh báo nguy cơ với sức khỏe trên từng điếu thuốc. Chính phủ Canada, hôm qua 31/05/2023, cho biết sẽ đưa ra đòi hỏi này để ngăn chặn việc giới trẻ đến với thuốc lá. Tại sao phải cảnh báo về các nguy cơ trên từng điếu thuốc? Theo chính quyền Canada, nhiều thanh niên hiện nay đến với thuốc lá khi được mời một điếu thuốc lẻ, vì vậy mà các cảnh báo về nguy cơ trên vỏ bao không có ý nghĩa gì với họ. Hiện tại, khoảng 48.000 người Canada chết hàng năm vì thuốc lá.

(AFP) - Nghị Viện Châu Âu thông qua nghị quyết bày tỏ « quan ngại về khả năng của Hungary nắm giữ chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu ». Trên nguyên tắc, Hungary sẽ giữ chức chủ tịch Liên Âu từ ngày 01/7 đến 31/12/2023.Với 442 phiếu thuận, 144 phiếu chống và 33 nghị viên không bỏ phiếu, Nghị Viện Châu Âu trong cuộc biểu quyết hôm nay, 01/06/2023, đã nêu bật những lý do khiến định chế này hoài nghi về khả năng của chính quyền Budapest : Thủ tướng Vicktor Orban bị chỉ trích « đã có nhiều thiếu sót trong việc tôn trọng nhà nước pháp quyền », nạn tham nhũng làm lũng đoạn Hungary và quốc gia đông Âu này « đe dọa các quyền của giới LGBT ». Đây là một văn bản không mang tính ràng buộc.

(AFP) - Giải thưởng quốc tế của L’Oréal - UNESCO khuyến khích nữ giới dấn thân trong lĩnh vực kho học, vinh danh 5 nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực môi trường, khoa học điện toán, toán, lý và hóa. Tổ chức Giáo Dục, Khoa Học, Văn Hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO và tập đoàn mỹ phẩm Pháp L’Oréal hôm 01/06/2023 công bố bảng vàng, trao tặng 5 giải thưởng, mỗi giải 100.000 euro, cho 5 phụ nữ trong ngành khoa học. Hiện tại, mới chỉ có 33 % các nhà khoa học trên thế giới là phụ nữ, và chỉ có 18 % nắm giữ các chức vụ quan trọng.

