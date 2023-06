Hàng ngàn dân Nga tại biên giới với Ukraina phải đi sơ tán

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

Hôm qua, 02/06/2023, ít nhất hai thường dân đã thiệt mạng, 21 người bị thương tại vùng Belgorod của Nga, gần biên giới với Ukraina. Các cuộc oanh kích tiếp diễn từ nhiều ngày qua đã khiến hàng ngàn người Nga sinh sống tại khu vực này phải sơ tán khỏi vùng chiến sự. Điện Kremlin lên án sự im lặng của cộng đồng quốc tế trước các cuộc tấn công của Ukraina vào lãnh thổ Nga.

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Anissa El Jabri tường trình :

“Các quả đạn súng cối do lực lượng Ukraina bắn đã rơi xuống một con đường. Kết quả là các mảnh vỡ đã văng vào các xe hơi đi ngang qua. Trong một chiếc xe, có hai người phụ nữ đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Trong một chiếc xe khác, hai người đàn ông đã bị thương và được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng không mấy khả quan. Theo thông báo của lãnh đạo vùng Belgorod, hơn 2.500 người đã rời khỏi vùng biên giới, và sẽ được tiếp nhận trong các trại tạm cư. Đối với chính quyền Nga, các cuộc tấn công này không phải là một vấn khẩn cấp hàng đầu, nhưng là một mối quan ngại.

Hôm qua, tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu tại một cuộc họp bình thường của Hội đồng An ninh Quốc Gia: “Hôm nay, chúng ta sẽ xử lý những vấn đề thông thường liên quan đến an ninh của Nga, cụ thể là về an ninh chính trị nội bộ, do những kẻ xấu vẫn nỗ lực tìm cách làm rối loạn tình hình nội bộ của Liên bang Nga. Chúng ta phải làm tất cả để ngăn cản họ làm điều đó trong bất cứ trường hợp nào”.

Trong các bài phát biểu khác, Vladimir Putin thường khoa trương về sự kiên nhẫn và kiên trì của dân tộc Nga. Trong lúc đó, quân đội Nga tiếp tục thông báo những tiến bộ đã đạt được trên chiến trường Ukraina. Vào giữa ngày hôm qua, quân đội Nga xác nhận đã tấn công vào “những hệ thống phòng không bảo vệ các cơ sở hạ tầng quân sự chủ chốt” ở Ukraina.”

Theo Reuters, tại các khu vực biên giới khác, như vùng Briansk của Nga, lãnh đạo vùng Alexandre Bogomaz cho biết trên mạng Telegram là đã có 2 ngôi làng của Nga bị đánh bom. Ông cũng cho biết tại vùng Koursk, nhiều tòa nhà bị tấn công bằng drone. Những ngày qua, Nga báo cáo các cuộc tấn công với cường độ cao từ phía bắc Ukraina, cáo buộc lực lượng Ukraina cố gắng xâm lược vùng Belgorod. Điện Kremlin lên án sự im lặng của cộng đồng quốc tế “bất chấp những hình ảnh cho thấy Ukraina tấn công vào các khu dân cư hay cơ sở xã hội.”

Về phía Ukraina, chính quyền Kiev phủ nhận quân đội Ukraina có liên quan có đến các cuộc tấn công này và cho rằng tác giả là những lực lượng chống Putin.

