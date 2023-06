LIÊN HIỆP QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Tên lửa Bắc Triều Tiên: Hội Đồng Bảo An “thiếu đoàn kết, thiếu hành động”

Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã họp tại New York, Hoa Kỳ ngày hôm qua, 02/06/2023, sau vụ phóng bất thành vệ tinh do thám của Bắc Triều Tiên. Nga và Trung Quốc vẫn từ chối lên án việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân, vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An.

(Ảnh minh họa chụp ngày 30/05/2023) - Một cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. AP - Seth Wenig