QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ bí mật đến Trung Quốc. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh hôm qua, 02/06/2023, cho biết lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ CIA, ông William Burns, đã bí mật đến Bắc Kinh và gặp các đồng nhiệm Trung Quốc vào tháng 05/2023. Tại đây, ông Burns nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc duy trì các kênh liên lạc giữa cơ quan tình báo hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gia tăng vì vấn đề Đài Loan và cả hai bên đều đe dọa về nguy cơ xung đột vũ trang.

(AFP) - Chiến hạm Mỹ và Canada băng qua eo biển Đài Loan. Hai chiến hạm USS Chung-Hoon của Mỹ và HMCS Montreal của Canada đã băng ngang eo biển Đài Loan hôm nay, 03/06/2023, theo thông báo của hải quân hai nước. Thông cáo của Đệ thất hạm đội Mỹ nhấn mạnh việc các chiến hạm nói trên đến vùng eo biển Đài Loan « thể hiện cam kết của Hoa Kỳ và các đồng minh, đối tác bảo vệ một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở ».

(AFP) - Ukraina bác bỏ kế hoạch hòa bình « kỳ quặc » của Indonesia. Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina, Oleksii Reznikov, hôm nay, 03/06/2023, đã bác bỏ kế hoạch hòa bình mà đồng nhiệm Indonesia đã đề xuất nhằm kết thúc chiến tranh giữa Kiev và Matxcơva. Kế hoạch này, được đưa ra tại Đối thoại an ninh Shangri-La hôm qua, bao gồm việc chấm dứt « ngay lập tức chấm dứt chiến sự », ngừng bắn « tại các vị trí hiện tại » và các khu phi quân sự sẽ được bảo đảm bởi các quan sát viên và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia cũng gợi ý « trưng cầu dân ý ở các khu vực tranh chấp » do Liên Hiệp Quốc tổ chức.

(AFP) - Tổng thống Hoa Kỳ ký ban hành luật nâng trần nợ công. Sau khi đạt thỏa hiệp với Quốc Hội lưỡng viện Mỹ, tổng thống Joe Biden hôm qua, 02/06/2023, đã hoan nghênh sự đoàn kết dân tộc, giúp Hoa Kỳ tránh khỏi cảnh vỡ nợ « thảm khốc ». Văn bản được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua tuần này cho phép bỏ giới hạn số tiền mà chính phủ Mỹ có thể chi trả từ nay đến năm 2025. Hiện giờ trần nợ công của Mỹ đang ở mức 31.400 đôla. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ ký ban hành luật ngay trong ngày hôm nay tại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng.

(Reuters) - Youtube sẽ không gỡ bỏ các video có nội dung sai lạc về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020. Hôm qua 02/06/2023, nền tảng video Youtube đã thông báo chấm dứt việc gỡ bỏ các nội dung bị nghi là đưa thông tin sai lệch về các cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, đặc biệt là bầu cử năm 2020. Đại diện của Youtube cho rằng việc này sẽ chỉ có tác dụng ngược, vô tình làm hạn chế các quan điểm chính trị.

(AFP) - Iran trả tự do cho 3 công dân châu Âu. Hôm qua, Bỉ thông báo Iran đã trả tự cho cho 1 người Đan Mạch và hai người Áo gốc Iran, được cho là bị « giam giữ vô căn cứ » ở quốc gia Hồi giáo này. Copenhagen và Vienna đã cảm ơn sự hỗ trợ của Bruxelles. Vào tuần trước, Iran cũng đã trả tự do cho một nhà hoạt động nhân đạo Bỉ, Olivier Vandecasteele, sau gần 2 năm giam giữ. Đổi lại, Bruxelles trả tự do cho một nhà ngoại giao Iran bị kết tội khủng bố và bị cầm tù gần 5 năm ở Bỉ.

(AFP) - Bảo tàng duy nhất về Thiên An Môn ở New York khai trương. Các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc từng tham gia phong trào Thiên An Môn tại Bắc Kinh năm 1989 hôm qua, 02/06/2023, đã khai trương tại New York viện bảo tàng duy nhất trên thế giới về vụ Bắc Kinh đàn áp đẫm máu, giết chết ít nhất 1.000 người biểu tình ôn hòa, nhân kỷ niệm 34 năm sự kiện này.

(RFI) - Theo quy định mới, dân số Hàn Quốc được trẻ hóa từ ngày 01/06/2023. Tại Hàn Quốc, tuổi được tính bằng 3 cách khác nhau. Ví dụ, một em bé được tính tuổi kể từ khi ở trong bụng mẹ, tức là khi được sinh ra, đứa trẻ đã được tính là một tuổi. Đến ngày đầu tiên của năm mới, đứa trẻ đó được tính thêm một tuổi nữa. Một cách tính khác đó em bé mới sinh ra có tuổi bằng 0, đến năm mới thì được tính là được 1 tuổi. Nhưng kể từ ngày 01/06, một biện pháp nhằm làm chuẩn hóa hệ thống khai báo tuổi được đưa ra, nhằm hạn chế những hiểu lầm và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tức là tính tuổi theo ngày sinh nhật. Do vậy, có thể nói rằng dân số Hàn Quốc được trẻ hóa kể từ ngày 01/06, trên giấy tờ.

