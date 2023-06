Úc hy vọng “sớm” nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên hàng Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện

VIỆT NAM - ÚC

Phát biểu tại Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam đầu tiên từ ngày nhậm chức thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese vào hôm nay 04/06/2023 đã bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai nước “sớm” được nâng lên cấp “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện”.

Trong một cuộc hợp báo chung với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Minh Chính sau cuộc hội đàm giữa hai bên, sau khi hoan nghênh công cuộc hợp tác song phương trong thời gian qua cũng như các bước phát triển sắp tới đây, thủ tướng Úc Anthony Albanese xác nhận: “Tất cả các quan hệ kết nối và hợp tác đó đều đi theo kế hoạch nâng quan hệ của chúng ta lên hàng Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện và thủ tướng (Việt Nam) và tôi vào hôm nay đã thảo luận về khả năng tiến hành việc đó càng sớm càng tốt”.

Về phần mình, thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng cho biết là Hà Nội “sẵn sàng cùng với Úc bước vào chặng đường hợp tác mới, cùng nhau đưa quan hệ Đối Tác Chiến Lược lên một tầm mức mới”.

Trong quan hệ chính thức giữa Việt Nam với các nước khác, cấp cao nhất chính là Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện, kế đến là Đối Tác Chiến Lược rồi Đối Tác Toàn Diện. Cho đến nay, chỉ có 4 nước có quan hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện với Việt Nam: Trung Quốc (2008), Nga (2012), Ấn Độ (2016) và Hàn Quốc (2022).

Đầu tháng Tư vừa qua, chủ tịch nước Việt Nam đã từng xác nhận rằng Hà Nội và Canberra đã nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ lên mức Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện vào thời điểm thích hợp.

Úc và Việt Nam cùng quan điểm về Biển Đông

Trong các cuộc hội đàm giữa thủ tướng Úc và các lãnh đạo Việt Nam, chủ đề Biển Đông và các hành vi gây hấn của Trung Quốc dĩ nhiên không thể thiếu.

Theo báo chí Việt Nam, tại cuộc hội đàm hôm nay, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác biển.

Trong cuộc họp báo, ông Albanese cho biết là hai bên đã thảo luận về “tầm nhìn được chia sẻ giữa hai bên về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở, ổn định, an ninh, hòa bình và kiên cường, tôn trọng chủ quyền các quốc gia”.

Ngày hôm qua, 03/06, phát biểu với giới truyền thông tại Hà Nội, thủ tướng Úc cho biết là Ucs và Việt Nam cùng “chia sẻ quan điểm về Biển Đông và Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cần được tôn trọng và duy trì.”

Nhân chuyến công du Việt Nam của thủ tướng Úc, hai bên cũng đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lãnh vực kinh tế, thương mại và giáo dục.

