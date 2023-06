QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) – Nga-Trung tuần tra không quân chung tại Thái Bình Dương. Chiến dịch diễn ra trong ngày hôm nay, 06/06/2023, trên không phận biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nêu rõ cuộc tuần tra chung này được tiến hành trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác thường niên với quân đội Nga được bắt đầu từ năm 2019. Tuy nhiên, không quân Hàn Quốc phải cho cất cánh các chiếc tiêm kích sau khi bốn chiến đấu cơ của Nga và bốn máy bay Trung Quốc thâm nhập vào vùng phòng không nước này ở phía Nam và Đông bán đảo Triều Tiên.

(AFP) – Iran tiết lộ tên lửa siêu thanh mới. Hôm nay, 06/06/2023, lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran, đã phô bày tên lửa siêu thanh, được đặt tên là Fattah, trước sự hiện diện của tổng thống Ebrahim Raissi, tại một địa điểm không được nêu tên. Theo truyền thông Nhà nước, chiếc tên lửa này, do lực lượng Hàng không – Không gian chế tạo, có tầm bắn đến 1.400 km, và vận tốc đạt được trước khi đánh trúng mục tiêu là nhanh hơn vận tốc âm thanh từ 13-15 lần.

(AFP) – Ngoại trưởng Mỹ đến Ả Rập Xê Út. Ngoại trưởng Anthony Blinken từ hôm nay, 06/06/2023, có chuyến công du ba ngày Ả Rập Xê Út, và gặp hoàng thái tử Mohammed ben Salmane tại Jeddah, bên bờ Biển Đỏ. Mục tiêu là nhằm hâm nóng quan hệ Mỹ - Ả Rập Xê Út. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh Ryad vừa nối lại bang giao với hai kẻ thù của Mỹ là Iran và Syria, làm thay đổi diện mạo địa chính trị khu vực.

(AFP) – Pháp: Một phần mười người trẻ tuổi gặp « khó khăn » trong đọc hiểu. Nghiên cứu do bộ Giáo Dục công bố hôm nay, 06/06/2023, cho biết thêm là gần một nửa trong số này hiện trong tình trạng mù chữ. Khảo sát này được tiến hành nơi 750.000 người trong độ tuổi từ 16-25 nhân Ngày Quốc Phòng Công Dân năm 2022.

(Yonhap) – Hàn Quốc tìm cách giành ghế trong Hội Đồng Bảo An LHQ. Ngành ngoại giao Hàn Quốc đang chạy nước rút để Hàn Quốc có được một ghế không thường trực trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho nhiệm kỳ 2024-2025. Nếu được bầu, đây sẽ là lần thứ ba Hàn Quốc nằm trong số 10 thành viên không thường trực của HĐBA LHQ sau các nhiệm kỳ 1996-1997 và 2013-2014. Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu vào hôm nay 06/06/2023 tại New York.

(AFP) – Singapore chuẩn bị « dẹp » hoạt động đua ngựa. Sau hơn 180 năm, hoạt động đua ngựa ở Singapore sắp kết thúc với việc trường đua ngựa duy nhất của đảo quốc sư tử sắp đóng cửa để tái thiết kế làm nhà ở cho người dân. Câu lạc bộ Turf Singapore (STC) cho biết chặng đua cuối cùng, Grand Singapore Gold Cup lần thứ 100, sẽ diễn ra vào tháng 10/2024. STC được thành lập vào năm 1842 bởi một thương gia người Scotland và những người đam mê đua ngựa khác.

(RFI) – Hơn 30 người bị cáo buộc « tổ chức bạo loạn và đảo chính » ở Kyrgyzstan bị bắt. GKNB, cơ quan mật vụ của Kyrgyzstan, thường xuyên phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị trong nước, hôm nay 06/06/2023 thông báo rằng hơn 30 người bị cáo buộc muốn "tổ chức bạo loạn và đảo chính" ở Kyrgyzstan đã bị bắt giữ. Ủy ban Nhà nước về An ninh Quốc gia của Kyrgyzstan đã triệt phá các hoạt động bất hợp pháp của một nhóm người đang bí mật chuẩn bị tổ chức bạo loạn trong nước nhằm giành chính quyền bằng vũ lực.

