Liên Âu yêu cầu 44 công ty công nghệ số áp dụng nhãn mác ‘‘Trí thông minh nhân tạo’’

Việc chống tin giả trên các mạng xã hội ngày càng trở nên cấp bách với sự phát triển ngoạn mục của trí thông minh nhân tạo, giúp tạo ra hàng loạt văn bản, hình ảnh như thực chỉ trong vài giây. Do vậy, Liên Hiệp Châu Âu (EU) tăng tốc can thiệp.

Bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng đề cao cảnh giác với mọi sản phẩm do Trí thông minh nhân tạo (AI) làm ra, là quan điểm của Ủy Ban Châu Âu. Trong cuộc họp, tại Bruxelles hôm 05/06/2023, với 44 công ty công nghệ số, Ủy Ban Châu Âu đã yêu cầu áp dụng ngay lập tức nhãn mác ‘‘Trí thông minh nhân tạo’’, đối với tất cả các sản phẩm do AI làm ra, để giúp người sử dụng phân biệt rõ. 44 công ty nói trên, trong đó có Google hay Tiktok, là các công ty đã tự nguyện tham gia Bộ quy tắc ứng xử châu Âu liên quan đến AI.

Thông tín viên Pierre Bénazet tường trình từ Bruxelles :

‘‘Những bước tiến kỳ diệu của Trí thông minh nhân tạo trong những tháng gần đây diễn ra vào lúc cuộc chiến chống tin giả chưa bao giờ cấp bách như hiện nay, đặc biệt do các đe dọa từ Nga, theo Ủy Ban Châu Âu.

Định chế này cho rằng, ngay từ bây giờ cần xác định rõ tất cả các văn bản, video, hình ảnh, hay trích đoạn âm thanh, nào là do trí thông minh nhân tạo làm ra. Bà Vera Jourova, ủy viên châu Âu phụ trách về Tư pháp và Bảo vệ người tiêu thụ khẳng định :

‘‘Các chatbot tân tiến, như ChatGPT, có khả năng tạo ra hàng loạt các nội dung và sản phẩm hình ảnh phức tạp, và dường như rất thuyết phục, chỉ trong vòng vài giây. Nhiều phần mềm tạo hình ảnh có thể làm ra những ảnh có vẻ giống như thực trong lúc các sự kiện trong hình trên thực tế lại chưa bao giờ xảy ra. Nhiều phần mềm tạo giọng nói có thể bắt chước giọng của một người, dựa vào một mẫu hình cho trước, cũng chỉ trong vòng vài giây.

Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Về phần các sản phẩm của trí thông minh nhân tạo, tôi thấy không cần áp dụng bất cứ quyền tự do ngôn luận nào đối với máy móc cả.’’

Ủy Ban Châu Âu do vậy yêu cầu các bên đã ký vào Bộ quy tắc ứng xử châu Âu liên quan đến trí thông minh nhân tạo cần tạo ra và áp dụng ngay lập tức ‘‘nhãn hiệu trí thông minh nhân tạo’’. Mạng xã hội Twitter đã quyết định không tham gia Bộ quy tắc, Ủy Ban Châu Âu cảnh báo Twitter sẽ còn bị kiểm soát chặt chẽ hơn’’.

