QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Nga cáo buộc Ukraina làm nổ đường ống dẫn khí amoniac dài nhất thế giới. Theo bộ Quốc Phòng Nga hôm 07/06/2023, ‘‘một nhóm phá hoại Ukraina đã cho nổ tung đường ống dẫn khí amoniac Togliatti-Odessa’’, dài khoảng 2.400 km, nối một thành phố của Nga bên bờ sông Volga với một hải cảng Ukraina trên Biển Đen. Theo phía Nga, ‘‘hành động khủng bố’’ diễn ra vào tối thứ Hai.

(Yonhap) - Seoul lên án phi cơ chiến đấu Trung Quốc và Nga xâm nhập vùng Nhận dạng Phòng Không. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc hôm 07/06/2023 ra thông báo lên án ‘‘nghiêm khắc’’ đối với Trung Quốc và Nga, vì các cuộc xâm nhập không báo trước của chiến đấu cơ vào Khu vực Nhận dạng Phòng không Hàn Quốc. Một ngày trước đó, 4 máy bay quân sự Trung Quốc và nhiều máy bay Nga đã xâm nhập trong chốc lát vùng ADIZ của Hàn Quốc, buộc lực lượng không quân nước này phải điều máy bay chiến đấu lên giám sát.

(AFP) - Đảo Fiji thận trọng trong hợp tác an ninh với Trung Quốc. Thủ tướng Sitiveni Rabuka hôm 07/06/2023 cho biết chương trình trao đổi nhân viên an ninh với Trung Quốc « đang trong vòng nghiên cứu ». Đảo quốc nay không loại trừ khả nhăng « hủy » thỏa thuận đã thông qua với Bắc Kinh hồi 2011 cho phép cảnh sát Fiji sang Trung Quốc để đào tạo và học hỏi kinh nghiệm. Thông báo được đưa ra nhân dịp ông Rabuka công du New Zealand. Quốc đảo này chuẩn bị ký kết với Wellington một thỏa thuận « tăng cường hợp tác quân sự ».

(AFP) – Giáo hoàng Phanxicô nhập viện, giải phẫu đề phòng bị rối đường ruột. Theo tin từ Vatican, lãnh đạo tòa thánh phải nhập viện chiều nay 07/06/2023 và sẽ được giữ lại bệnh viện « một vài ngày để theo dõi ». Năm nay 86 tuổi, sức khỏe của giáo hoàng Phanxicô sa sút nhiều từ 2013. Dự kiến, ngài sẽ công du Bồ Đào Nha dự lễ hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới vào tháng 08/2023.

(AFP) – Matxcơva phải bồi thường cho nhà đối lập Nga Alexeï Navalny 40.000 euro. Thông cáo của Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu CEDH hôm 06/06/2023 giải thích : do không cho mở điều tra thực sự về vụ ông Navalny bị đầu độc năm 2020, chính quyền Nga phải đền bù thiệt hại về « tâm lý » cho đương sự số tiền nói trên. Tháng 08/2020 Alexeï Navalny đã thoát chết trong gang tấc do bị đầu độc bằng chất Novitchok. Ông bảo toàn được tính mạng nhờ được đưa sang Đức điều trị.

(AFP) – Bảo tàng Louvre ở Paris giúp Ukraina bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật. Trong thông cáo hôm 07/06/2023, giám đốc bảo tàng Louvre Laurence des Cars xác nhận : ngay từ đầu chiến tranh do Nga khởi động, Louvre đã là nơi cất giữ nhiều tác phẩm lớn của bảo tàng nghệ thuật Kiev. 16 trong số này sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm từ ngày 14/06-06/11/2023. Tính cho đến nay, 468 công trình văn hóa của Ukraina đã bị hư hại do tác động của chiến tranh, trong đó có 35 viện bảo tàng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký