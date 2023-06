HOA KỲ - Ô NHIỄM

Mỹ: Thành phố New York chìm trong khói mù do cháy rừng ở Canada

Cháy rừng ở Canada, miền đông Hoa Kỳ bị vạ lây. Hôm qua 07/06/2023, New York chìm trong khói mù. Một lớp khói mù màu nâu - cam che khuất tượng Nữ Thần Tự Do và các tòa nhà chọc trời của thành phố. Nhiều chuyến bay từ các phi trường New York bị chậm trễ. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến 100 triệu người dân Mỹ.

Một người đàn ông đeo mặt nạ đi trên phố ở Long Island City, New York, Mỹ, ngày 07/06/2023. New York đang chìm trong khói mù do các đám cháy rừng ở Canada. REUTERS - ANDREW KELLY

Quảng cáo Đọc tiếp Thông tín viên Loubna Anaki tại New York tường trình : "Từ hai ngày qua, đường phố New York bốc mùi cháy khét. Bầu trời thì phủ một màu không bình thường. Một phụ nữ nói :"Cảnh tượng thật lạ kỳ, thành phố như chìm trong một lớp sương khói màu cam. Mọi thứ ở đây trông có vẻ sậm màu hơn mọi khi". Một lớp sương khói màu cam, mặt trời đỏ au và mùi khét. Nguyên nhân là cả trăm đám cháy từ nhiều tuần qua đã bùng lên ở Canada. Gió thổi tro bụi và khói về hướng nam. Không khí ở New York khó thở đến mức thành phố này bị coi là bị ô nhiễm hơn cả New Delhi, thủ đô Ấn Độ. Thị trưởng New York kêu gọi dân cư, đặc biệt là những người có sức khỏe kém, tránh ra đường. Một người đàn ông cho biết: "Toàn bộ dân New York đều phải hạn chế tối đa mọi sinh hoạt ngoài trời. Đây không phải là lúc để chạy bộ hay đi dạo với con cái". Lời khuyên này như đã được lắng nghe. Sáng nay, các sân quần vợt hoàn toàn vắng bóng người. Các công viên vắng vẻ hơn mọi khi. Trên đường phố, nhiều người lại mang khẩu trang ra đeo. Một người cho biết ông cảm thấy "bị đau đầu, thành thử cứ đeo khẩu trang cho yên tâm". Một người khác thì giải thích ông "bị đau cổ, cảm thấy khó chịu vì khói, hít thở khó khăn". New York chưa bao giờ bị ô nhiễm như vậy kể từ những năm 1960. Chính quyền hy vọng tình hình sẽ khá hơn từ ngày mai trở đi".