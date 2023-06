QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Vụ 2 đồn công an ở Đắk Lắk bị tấn công bằng súng làm 9 người thiệt mạng. Một ngày sau vụ tấn công nói trên bộ Công An Việt Nam trong thông cáo hôm 12/06/2023 cho biết thêm thông tin về các nạn nhân. Bốn công an, hai cán bộ địa phương và ba thường dân tử vong. Chính quyền đã bắt giữ tổng cộng 26 nghị can song vẫn chưa có thêm thông tin về động cơ gây ra vụ nổ súng này và cũng như về thân thế các nghi can.

(AFP) - Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố « ủng hộ toàn hoàn » Putin. Tuyên bố của Kim Jong Un được hãng truyền thông Nhà nước của Bắc Triều Tiên KCNA phát đi hôm nay 12/06/2023 nhân dịp Quốc Khánh Nga. Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ là Kim Jong Un có nói thẳng đến vụ xâm lược Ukraina hay không, mà cho biết lãnh đạo Bắc Triều Tiên ca ngợi « mọi quyết định và sự chỉ đạo tốt đẹp của Putin để phá vỡ các mối đe dọa ngày càng tăng từ các lực lượng thù địch ». Bình Nhưỡng xem xung đột Ukraina là một cuộc chiến do Mỹ gây ra nhằm triệt phá Nga và lên án phương Tây trợ giúp quân sự cho Kiev.

(AFP) - Nhật Bản hoãn phiên điều trần đầu tiên của nghi phạm vụ sát hại cựu thủ tướng Abe. Tòa án ở Nara miền tây Nhật Bản hôm 12/06/2023đã dời phiêu điều trần Tetsuya Yamaagami, nghi can chính trong vụ sát hại ông Shinzo Abe hồi tháng 7/2022. Theo đài truyền hình Nhật NHK lý do là nhân viên bảo vệ an ninh đã phát hiện một thùng các-tông khả nghi.

(AFP) - Quốc Hội Pháp bỏ phiếu kiến nghị bất tín nhiệm mới đối với chính phủ. Các dân biểu Pháp vào hôm nay 12/06/2023 sẽ thảo luận và bỏ phiếu về một bản kiến nghị mới của phe đối lập nhằm lật đổ chính phủ của thủ tướng Elisabeth Borne. Đây là bản kiến nghị bất tín nhiệm thứ 17 trong vòng 1 năm, do liên minh cánh tả Nupes đề xuất sau thất bại của đối lập trong việc đòi hủy bỏ luật nâng tuổi hưu lên thành 64. Cho dù được phe cực hữu tại Quốc Hội tuyên bố ủng hộ, nhưng theo giới quan sát, kiến nghị lật đổ chính phủ này cũng khó có thể được thông qua nếu không được phiếu bầu của các dân biểu cánh hữu thuộc đảng Những Người Cộng Hòa LR.

(AFP) - Montenegro: Một đảng thân châu Âu mới về đầu trong cuộc bầu cử Quốc Hội. Theo các ước tính kết quả của tổ chức phi chính phủ Trung Tâm Chuyển Đổi Dân Chủ tại Montenegro, công bố tối hôm qua, 11/06/2023, đảng “Châu Âu ngay bây giờ!” của tân tổng thống Jakov Milatovic, đã về đầu với 26% số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc Hội trước thời hạn tổ chức cùng ngày tại Montenegro. Cuộc bầu cử diễn ra hai tháng sau thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử tổng thống của chính khách kỳ cựu Milo Djukanovic, người đã lãnh đạo Montenegro trong hơn ba mươi năm qua. Theo ước tính của Trung Tâm Chuyển Đổi Dân Chủ, đảng Xã Hội Dân Chủ do ông Djukanovic lãnh đạo chỉ được 23% phiếu bầu.

(AFP) - Chính quyền Biden chính thức đề nghị gia nhập trở lại UNESCO. Thư đề nghị của bộ Ngoại Giao Mỹ đã được gửi đến tổng giám đốc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốchôm nay 12/06/2023 và đã được tổng giám đốc Audrey Azoulay đọc trước 193 thành viên UNESCO trong cuộc họp ở trụ sở tại Paris. Hồi năm 2017, dưới thời tổng thống Donald Trump, Mỹ đã rút ra khỏi UNESCO với lý do tổ chức này thiên vị, chống Israel. Việc rút lui chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2018. Israel khi đó cũng tuyên bố rút khỏi UNESCO.

(AFP) - Cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi qua đời, thọ 86 tuổi. Gia đình Berlusconi thông báo ông từ trần hôm 12/06/2023. Năm 1994 ông sáng lập ra đảng Forza Italia, trở thành thủ tướng năm đó. Berlusconi trở lại cầm quyền năm 2001 và nhiệm kỳ thủ tướng cuối cùng của ông kéo dài trong 3 năm kể từ 2008. Trước khi tham gia chính trị, ông là một doanh nhân thành đạt trong ngành xây dựng, là chủ đội bóng AC Milan. Ngoài ra tên tuổi của ông cũng gắn liền với nhiều tai tiếng « chơi bời », thích phụ nữ trẻ và ông đã nhiều lần phải đối mặt với Tư Pháp.

(AFP) - Đức : Hãng BioNTech ra tòa do các cáo buộc về vacxin ngừa Covid-19. Vài trăm người kiện BioNTech vì cho rằng vacxin do BioNTech sáng chế hợp tác với Pfizer khiến sức khỏe họ suy giảm. Vụ xét xử bắt đầu từ hôm nay 12/06/2023 và dự kiến kéo dài nhiều tháng. Trong tổng số 192 triệu liều vac-xin BioNTechđược tiêm ở Đức, Viện khoa học Paul Ehrlich nhận được gần 339.000 báo cáo về tác dụng phụ, trong đó có gần 55.000 trường hợp nghiêm trọng. Không chỉ bị kiện ở Đức, BioNTech còn bị kiện ở một số nước khác, như Pháp và Anh.

(AFP) - 60.000 vé xe lửa miễn phí cho thanh niên Pháp và Đức. Nhân kỷ niệm 60 năm bang giao Pháp-Đức, chính quyền hai nước tặng không 60.000 vé tàu hỏa cho thanh niên hai nước. Từ 10 giờ sáng ngày 12/06/2023 thanh niên Pháp từ 18 đến 27 tuổi được ghi danh trên mạng internet ở địa chỉ passefranceallemagne.fr. 30.000 người nhanh tay nhất sẽ được chọn để tham quan Đức miễn phí bằng tàu hỏa.

(AFP) - Novak Djokovic vô địch giải quần vợt Roland-Garros 2023. Chiều 11/06/2023 trên đất nện, tay vợt người Serbia, Novak Djokovic 36 tuổi, hạ đối thủ người Na Uy, Casper Ruud trong ba hiệp với tỷ số 7-6 ; 6-3 và 7-5. Djokovic đi vào lịch sử thể thao quần vợt, với 23 giải Grand Slam. Với thành tích này Djokovic phá kỷ lục đang do vận động viên Tây Ban Nha Rafael Nadal nắm giữ. Novak Djokovic đồng thời tìm lại vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các tay vợt của thế giới.

