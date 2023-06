QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Mỹ đưa thêm 31 công ty Trung Quốc vào danh sách các thực thể ‘‘đe dọa an ninh quốc gia’’. Cục Công nghiệp và An ninh của bộ Thương Mại Mỹ ngày 12/06/2023 thông báo đưa thêm 43 ‘‘thực thể’’, trong đó có 31 công ty Trung Quốc, vào danh sáchcác tổ chức vi phạm nhân quyền, hỗ trợ cho các chương trình quân sự của Trung Quốc với công nghệ phương Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) lên án Hoa Kỳ đang lạm dụng quyền lực bằng cách liên tục viện dẫn an ninh quốc gia đến mức ‘‘cuồng loạn’’.

(Yonhap) - Mỹ - Hàn tăng cường nỗ lực ngăn cản nguồn đầu tư nước ngoài vào Bắc Triều Tiên, nhất là các đầu tư vào chương trình phát triển vũ khí trái phép. Thông báo của Kim Gunn, nhà đàm phán chính của Hàn Quốc về hạt nhân, được đưa ra hôm qua, 12/06/2023, sau cuộc gặp với đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên Sung Kim. Hôm thứ Bảy 10/06, cơ quan quan tư vấn 38 North về Bắc Triều Tiên, trụ sở tại Washington, dựa vào ảnh vệ tinh chụp hôm 05/06 nhận định Bắc Triều Tiên dường như đang chuẩn bị phóng thử nghiệm một tên lửa có động cơ chạy bằng nhiên liệu dạng lỏng.

(Les Echos) - Ả Rập Xê Út và Trung Quốc thông báo ký kết các thỏa thuận đầu tư trị giá 10 tỉ đô la. Các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực của hai nước hôm 11/06/2023 đã ký thỏa thuận tại một hội nghị kinh tế ở Ryiad. Hội nghị kinh tế Ả Rập Xê Út - Trung Quốc lần thứ 10 mở ra từ 10/06 và kéo dài 2 ngày, lần đầu tiên được tổ chức ở Ả Rập Xê Út, quy tụ 3.500 nhà hoạch định chính sách và đại diện doanh nghiệp của hai nước. Ả Rập Xê Út và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ mới đến nông nghiệp, năng lượng tái tạo, xây dựng, khai thác mỏ, du lịch …

(AFP) - Vụ xử đầu tiên tại Mỹ về biến đổi khí hậu bắt đầu hôm nay, 13/06/2023, ở bang Montana. 16 thanh thiếu niên đã khởi kiện bang Montana, miền tây bắc Mỹ, tố bang này vi phạm quyền hiến định về « một môi trường trong sạch ». Các nguyên đơn cho rằng « tác động nguy hiểm của nhiên liệu hóa thạch và khủng hoảng khí hậu » đã gây hại cho họ. Các nguyên đơn không đòi bồi thường, nhưng yêu cầu ra một tuyên bố nói rõ là các quyền của họ bị xâm phạm, bước đầu tiên để hướng tới một hành động lập pháp. Vụ kiện đang được theo dõi sát sao vì kết quả có thể hỗ trợ cho các vụ kiện khác trên khắp nước Mỹ nhắm đến cả ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và chính quyền.

(AFP) – Vatican tuyên phạt các nhà bảo vệ môi trường Ý nhiều tháng tù treo và gần 30.000 euro. Hôm nay, 13/06/2023, tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường Thế hệ cuối cùng cho biết một tòa án Vatican đã kết án 9 tháng tù treo và khoản tiền phạt nói trên đối với Ester và Guido. Tòa án Vatican cáo buộc hai nhà hoạt động môi trường trẻ người Ý đã gây tổn hại cho một bức tượng trong bảo tàng Tòa Thánh, khi xâm nhập vào bảo tàng để đưa ra một thông điệp cổ vũ bảo vệ môi trường. Hai bị cáo khiếu nại, tố cáo một bản án bất công. Họ khẳng định chỉ cổ vũ cho những mục tiêu bảo vệ sinh thái mà chính giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra.

(AFP) - Canada và Hà Lan kiện Damas lên Tòa Công Lý Quốc Tế về cáo buộc « tra tấn », theo thông báo của tòa hôm qua, 12/06/2023. Đây là vụ kiện đầu tiên ra Tòa Công Lý Quốc Tế về cuộc nội chiến ở Syria. Damas bị tố cáo đã vi phạm công ước Liên Hiệp Quốc về chống « tra tấn và các hình thức trừng phạt hoặc đối xử tàn ác khác », đặc biệt là đối với tù nhân. Các cáo buộc bao gồm cưỡng bức mất tích, bạo lực tình dục, lạm dụng trẻ em và thậm chí sử dụng vũ khí hóa học. Các thẩm phán của Tòa Công Lý Quốc Tếdự tính ​​sớm tổ chức các phiên điều trần đầu tiên, nhưng chưa thông báo ngày cụ thể.

(AFP) – Pháp sẽ tự sản xuất ngay trong nước 50 dược phẩm ‘‘quá phụ thuộc vào nước ngoài’’. Trong chuyến đi tại tỉnh Ardèche, tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay, 13/06/2023, cho biết đã có đủ bằng chứng về việc Pháp phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài lãnh thổ châu Âu đối với 50 loại thuốc ‘‘thiết yếu’’. Trong số này, 25 dược phẩm sẽ được tái sản xuất trong nước, hoặc gia tăng mạnh về sản lượng ngay trong những tuần tới.

