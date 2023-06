HOA KỲ - PAPUA NEW GUINEA

Mỹ được quyền tiếp cận không giới hạn các căn cứ quân sự ở Papua New Guinea

Theo hiệp định an ninh vừa được Hoa Kỳ và Papua New Guinea ký kết cuối tháng 5, nhưng nội dung chỉ mới được tiết lộ vào tối hôm qua, 14/06/2023, Mỹ sẽ có "quyền tiếp cận mà không bị cản trở" các căn cứ quân sự ở Papua New Guinea và sẽ được "độc quyền sử dụng" một số khu vực của quốc gia vùng Thái Bình Dương này.

Ảnh chụp từ video : Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ( trái ) họp với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương tại Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 22/05/2023. AP

Quảng cáo Đọc tiếp Hiệp định an ninh Hoa Kỳ-Papua New Guinea đã được ký kết vào cuối tháng 5 giữa ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng quốc phòng Papua New Guinea Win Bakri Daki. Kể từ khi được ký, các chi tiết của hiệp ước đã được giữ kín, trước khi toàn bộ văn bản được trình bày trước Quốc Hội Papua New Guinea vào tối hôm qua. Theo nội dung của tài liệu này mà hãng tin Pháp AFP có được, Washington được quyền tiếp cận một cách không hạn chế các căn cứ quân sự của Papua New Guinea để "bố trí các thiết bị, kho bãi lưu trữ và vật liệu". Hơn thế nữa, Mỹ sẽ được "độc quyền sử dụng" một số khu vực nhất định, nơi mà các "hoạt động xây dựng" có thể được thực hiện. Hiệp định cũng cho phép Hoa Kỳ đồn trú quân lính và tàu thuyền tại các sân bay quan trọng, cũng như tại căn cứ hải quân Lombrum trên đảo Manus và một hải cảng ở thủ đô Port Moresby. Mỹ có thể dùng việc tiếp cận Lombrum để củng cố các cơ sở của mình trên đảo Guam ở phía bắc, một căn cứ có khả năng đóng một vai trò quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột về Đài Loan. Washington đang cố gắng chiêu dụ các quốc gia Thái Bình Dương bằng các ưu đãi ngoại giao và tài chính, để đổi lấy hỗ trợ về mặt chiến lược. Giàu tài nguyên thiên nhiên và gần các tuyến đường hàng hải chính, Papua New Guinea vì thế đóng vai trò then chốt trong cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh. Palau muốn Mỹ tăng cường tuần tra vùng biển của mình Ngoài Papua-New Guinea, mới đây Palau, một đảo quốc Thái Bình Dương khác, đã yêu cầu Hoa Kỳ tăng cường tuần tra trong vùng biển của họ sau một số vụ xâm nhập gần đây của các tàu Trung Quốc. Chính ông Surangel Whipps Jr., tổng thống Palau, đã tiết lộ như trên khi trả lời phỏng vấn với hãng tin Anh Reuters hôm nay, 15/06/2023. Theo hãng Reuters, Palau đã phát hiện tàu Trung Quốc trong vùng biển của họ vào tháng trước, dường như đang khảo sát một khu vực gần nơi có cáp quang quan trọng đối với thông tin liên lạc của Palau. Tổng thống Whipps Jr. cho biết ông sẽ nêu các vụ cuộc xâm nhập nói trên tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo Diễn Đàn Quần Đảo Thái Bình Dương vào tháng 11 tới đây. Bắc Kinh vào hôm nay đã lập tức lên tiếng khẳng định rằng tàu Trung Quốc không hề tiến hành điều tra, khảo sát trong vùng biển của Palau.