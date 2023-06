Bruxelles đề nghị các nước thành viên loại bỏ thiết bị 5G Trung Quốc

CHÂU ÂU - 5G - AN NINH

Theo Reuters, ngày 15/06/2023, ủy viên phụ trách thị trường nội địa của Ủy Ban Châu Âu, ông Thierry Breton đã đề nghị các nước thành viên Liên Âu có các biện pháp nhằm hạn chế hoặc loại bỏ hẳn các thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi và ZTE ra khỏi mạng 5G, vì lý do nguy hại đến an ninh chung của khối.

Các hình khối in thương hiệu 5G treo tại Triển lãm Di động Toàn cầu, tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 26/02/2019.

Ông Thierry Breton, đồng thời phụ trách chính sách công nghiệp và công nghệ số của Ủy Ban Châu Âun, khẳng định việc một số nước quyết định loại hoàn toàn Hoa Vi và ZTE ra khỏi mạng viễn thông 5G là có cơ sở.

Cách đây 2 năm, Liên Hiệp Châu Âu đã thông qua các khuyến cáo về vấn đề an ninh trên mạng 5G, theo đó để nghị các nước thành viên đánh giá lại những rủi ro liên quan đến các nhà cung cấp thiết bị đối với từng nước hoặc toàn Liên Hiệp. Liên Âu cũng đã khuyến cáo hạn chế hoặc loại hẳn các nhà cung cấp thiết bị được đánh giá là có nguy cơ cao. Đây là lần đầu tiên EU nhằm đích danh vào hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc vì lý do an ninh.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Pháp Les Echos, sau khi khẳng định thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc có thể gây rủi ro lớn về an ninh của Liên Hiệp, ông Thierry Breton nhấn mạnh : « Về phần mình, Ủy Ban (Châu Âu) quyết định yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Liên Âu loại hoàn toàn Hoa Vi và ZTE ».

Ủy Ban Châu Âu xác định là nguy hiểm đối với những nhà cung cấp thiết bị có thể bị can thiệp từ một nước thứ 3 về tình báo và an toàn dữ liệu.

Hoa Vi, ZTE cũng như Bắc Kinh phản đối các cáo buộc của các nước phương Tây cho rằng thiết bị của hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc có thể được sử dụng vào mục đích gián điệp.

