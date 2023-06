TIN VẮN

(AFP) - Singpore sẽ triển khai thêm nhiều robot cảnh sát trên đường phố. Sau 5 năm thử nghiệm, cảnh sát Singpore hôm 16/06/2023 thông báo sẽ triển khai thêm dần dần robot tuần tra, để tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát. Các robot tuần tra được trang bị camera, thiết bị bắt tín hiệu, loa, đèn hiệu, còi, màn hình và có thể giao tiếp với người dân thông qua bộ loa. Với các thiết bị trên, robot có thể chăng dây, cảnh báo người qua đường khi xảy ra một sự cố trên đường, trong khi chờ lực lượng cảnh sát đến hiện trường.

(AFP) - Số di dân quốc tế vào châu Âu qua ngả trung Địa Trung Hải trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng hơn gấp đôi. Cơ quan châu Âu về giám sát biên giới, Frontex, hôm 16/06/2023 ra báo cáo cho biết con số này là 50.300 người, mức cao nhất tính từ năm 2017 đến nay. Tuy nhiên, số di dân qua ngả tây Địa Trung Hải và tây Balkan lại giảm, chủ yếu do điều kiện thời tiết xấu khiến các chuyến di cư trở nên nguy hiểm và nhiều rủi ro hơn. Frontex cảnh báo sức ép di dân đối với châu Âu vẫn sẽ ở mức cao và các đường dây đưa di dân trái phép sẽ tăng trong những tháng tới đây.

(AFP) - Tòa Tối Cao Canada bảo vệ thỏa thuận ký với Mỹ hồi năm 2002 về tị nạn. Theo thỏa thuận này, người xin tị nạn sẽ phải nộp đơn ở nước đầu tiên mà họ đặt chân đến. Các di dân không được vượt lãnh thổ Mỹ để đến tìm vận may ở Canada. Tuy nhiên, các hiệp hội bảo vệ di dân cho rằng thỏa thuận này vi phạm quyền tự do và an ninh của người xin tị nạn, bởi họ xem lãnh thổ Mỹ không phải nơi an toàn : nhà chức trách Mỹ bỏ tù và trục xuất người xin tị nạn. Hồi tháng 07/2020, tòa án liên bang Canada đã bác bỏ thỏa thuận vì cho rằng văn bản này vi phạm Hiến chương của Canada về các quyền và tự do. Tuy nhiên, theo phán quyết mới của Tòa tối cao Canada hôm 16/06/2023, thỏa thuận này là hợp hiến.

(AFP) - Phần Lan sẽ thắt chặt chính sách nhập cư. Chính phủ Phần Lan hôm 16/06/2023 chính thức công bố kế hoạch. Trong số các biện pháp chính, có việc thắt chặt các điều kiện cấp giấy phép cư trú thường xuyên hoặc quốc tịch. Tới đây, giấy phép cư trú cấp cho người được hưởng quy chế bảo trợ quốc tế chỉ là tạm thời, với thời hạn tương đương mức tối thiểu trong Liên Âu. Thủ tục đoàn tụ gia đình sẽ khó khăn hơn, người được hưởng quy chế bảo trợ quốc tế sẽ có thể bị rút quy chế tị nạn nếu đi nghỉ ở nước nguyên quán.

(AFP) - “Show” của Elon Musk ở Paris. Hôm 16/06/2023, nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk, khách mới của triển lãm công nghệ Viva Tech 2023, đã phát biểu trước 3.000 người tại Paris. Trong hai tiếng đồng hồ, chủ nhân của Twitter, SpaceX và Tesla đã đưa ra nhiều lời khuyên cho các lãnh đạo công ty khởi nghiệp và những người muốn lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Elon Musk không nói gì về khả năng đặt một nhà máy sản xuất xe điện Tesla ở Pháp. Ông chỉ thông báo là trong năm 2023, công ty Neuralink của tiến hành ca cấy ghép não đầu tiên trên người.

