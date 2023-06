Vụ đập Kakhovka bị phá hủy: Liên Hiệp Quốc tố cáo Nga cản trở công việc cứu trợ nạn nhân bị lụt

CHIẾN TRANH UKRAINA - CỨU TRỢ

Một quan chức Liên Hiệp Quốc phụ trách viện trợ nhân đạo vào hôm qua 18/09/2023 đã lên tiếng cáo buộc Nga cản trở việc chuyển hàng cứu trợ đến các nạn nhân của vụ lũ lụt do đập Kakhovka bị phá hủy, tại các khu vực mà quân Nga kiểm soát ở miền nam Ukraina.

Trong một thông cáo, bà Denise Brown, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Ukraina tố cáo: “Chính quyền Liên Bang Nga cho đến nay đã từ chối yêu cầu của chúng tôi về việc tiếp cận những khu vực tạm thời dưới sự kiểm soát quân sự của họ”, nhưng “Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục làm mọi việc trong khả năng của mình để tiếp cận tất cả mọi người, kể cả những người đang chịu hậu quả của việc phá hủy con đập gần đây và những người cần giúp đỡ khẩn cấp để sống sót, cho dù họ ở đâu”.

Quan chức Liên Hiệp Quốc đồng thời kêu gọi chính quyền Nga “hành động phù hợp với nghĩa vụ của mình dựa theo luật nhân đạo quốc tế”.

Đập thủy điện Kakhovka, nằm trong khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Kherson, đã bị phá hủy vào ngày 06/06. Hàng trăm km vuông ở phía dưới con đập đã bị ngập lụt, buộc hàng ngàn cư dân phải sơ tán và làm dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo và môi trường.

Cho đến nay, Kiev và Matxcơva đã cáo buộc lẫn nhau là thủ phạm đã cho phá nổ con đập.

Trong bối cảnh đó, nhật báo Mỹ The New York Times ngày 16/06/2023 tiết lộ rằng đã có bằng chứng cho thấy vụ phá hủy đập Kakhovka ở khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraina là do một vụ nổ từ bên trong do Nga gây ra.

Trích dẫn các kỹ sư và chuyên gia về chất nổ, tờ báo khẳng định rằng cuộc điều tra do chính họ tiến hành đã tìm ra các bằng chứng cho thấy một khối chất nổ đặt ở ngõ đi xuyên qua nền bê tông của con đập đã phát nổ, phá hủy cấu trúc vào ngày 06/06 vừa qua. Tờ báo viết rõ: “Bằng chứng cho thấy rõ ràng là con đập bị phá bằng một vụ nổ do bên kiểm soát con đập gây ra: Nga”.

Theo Reuters, bên cạnh đó, một nhóm các chuyên gia pháp lý quốc tế hỗ trợ các công tố viên Ukraina trong cuộc điều tra cho biết trong những phát hiện sơ bộ hôm thứ Sáu rằng "rất có khả năng" con đập bị phá hủy bằng chất nổ do người Nga cài đặt.

Điện Kremlin cáo buộc Kiev phá vỡ con đập khổng lồ để cắt đứt nguồn nước chính cung cấp cho Crimée và đánh lạc hướng sự chú ý khỏi một cuộc phản công chống Nga “bị thất bại”.

Ukraina ngược lại đã lên án Nga là đã cho nổ tung con đập thời Liên Xô, nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ những ngày đầu xâm lược vào năm 2022, khiến nước lũ tràn qua một vùng rộng lớn của chiến trường, phá hủy đất canh tác và cắt nguồn cung cấp nước cho dân thường.

