TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(Geo) - Châu Âu: Paris là nơi có nguy cơ nhiều người chết nhất vì nắng nóng. Theo trang mạng Geo hôm 19/06/2023, đây là kết luận của các nhà nghiên cứu Anh trên tạp chí Futura Sciences.Ngược lại, Luân Đôn là thành phố mà người dân có nguy cơ chết vì lạnh cao nhất. Tính theo khu vực, Tây Âu là vùng có tỉ lệ người chết vì nóng hoặc vì lạnh cao nhất trên toàn châu lục này. Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu về thời tiết, dân số, cơ sở hạ tầng, các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường của 854 thành phố ở châu Âu từ ngày 01/2000 đến 31/12/2019.

(RFI) - Ấn Độ: nắng nóng chết người ở Uttar Pradesh và Bihar. Thông tín viên Sébastien Farcis hôm nay 20/05/203 cho biết gần 100 người đã chết trong 5 ngày qua do tác động của đợt nắng nóng nghiêm trọng ở miền đông bắc Ấn Độ. Người cao tuổi là nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Theo các bác sĩ, đa phần người chết là ở độ tuôi trên 60. Hàng ngàn người phải nhập viện. Nhiệt độ lên tới 45 độ ở Patna, cao hơn 5 độ C so với mức thông thường vào mùa này. Các trường học ở Patna đóng cửa đến thứ Hai 26/06.

(AFP) - Hiệp ước đầu tiên về bảo vệ biển khơi đã được Liên Hiệp Quốc thông qua hôm 19/06/2023. Đây là một công cụ pháp lý mang tính bắt buộc để quốc tế có thể bảo vệ và khai thác, quản lý vùng biển khơi, nằm phía bên ngoài hải phận các nước, bên ngoài cả các vùng kinh tế đặc quyền rộng gần 370 km tính từ bờ biển. Sau 15 năm thảo luận và 4 năm thương lượng, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã đạt được đồng thuận về một hiệp ước bảo vệ vùng biển khơihồi tháng 3/2023. Từ đó đến nay,văn bản đã được cáccơ quan pháp lý xem xét và được được dịch sang 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc.

(AFP) - Triển lãm Le Bourget 2023 tại Pháp: Tập đoàn Airbus châu Âu nhận được đơn đặt hàng lớn chưa từng có về máy bay dân sự. Hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ hôm 19/06/2023, trong ngày đầu triển lãm Le Bourget đã đặt mua 500 máy bay A320. Hợp đồng trị giá khoảng 55 tỉ đô la. Các máy bay phải được giao trong giai đoạn 2030-2035 cho IndiGo, dự kiến từ này đến năm 2023 sẽ mở rộng gấp đôi quy mô. IndiGo hiện là hãng hàng không giá rẻ chiếm đến 61% thị phần Ấn Độ, trên cả Air India. Trước đây, IndiGo đã mua tổng cộng 480 máy bay của Airbus.

(AFP) – Một nhà hoạt động môi trường Việt Nam bị biệt giam sau khi bị bắt. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền hôm nay 20/06/2023 lên án việc bà Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng của Việt Nam đã bị biệt giam trong nhiều tuần và không có khả năng tiếp cận với luật sư sau khi bà bị cáo buộc sai sự thật về việc phạm tội trốn thuế. Bà có thể bị kết án tới 7 năm tù. Bà Hồng thành lập tổ chức phi chính phủ Change vào năm 2013, được biết đến như một người mong muốn kêu gọi thế hệ trẻ quan tâm đến những thách thức về môi trường của Việt Nam, như biến đổi khí hậu, buôn bán động vật hoang dã hay ô nhiễm. Bà từng nhận được học bổng của quỹ Obama để học tại đại học Columbia ở New York vào năm 2018.

(AFP) – Thủ tướng Ấn Độ công du Mỹ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ vào hôm nay 20/06/2023 với mục đích củng cố mối quan hệ song phương, trong bối cảnh Washington đang tranh giành ảnh hưởng với Bắc Kinh ở khu vực châu Á–Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ ở Washington và sẽ được tổng thống Joe Biden tiếp tại Nhà Trắng vào thứ Năm 22/06. New Delhi đánh giá đây là một cơ hội "lịch sử" để "mở rộng và củng cố" quan hệ Ấn – Mỹ, vào thời điểm mà các chính sách về nhân quyền của thủ tướng Modi đang bị các tổ chức phi chính phủ và Liên Hiệp Quốc chỉ trích nặng nề.

(AFP) – Hoạt động tìm kiếm tàu ngầm Titan đang tiếp diễn. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ và Canada hôm qua 19/06/2023 thông báo đang tìm kiếm tàu ngầm Titan, bị mất tích sau khi đi thăm xác tàu Titanic ở một vùng "xa xôi" của Đại Tây Dương, ngoài khơi Bắc Mỹ. Trên tàu Titan có 5 hành khách, bao gồm tỷ phú người Anh Hamish Harding và doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood, cùng với con trai của ông. Mỗi hành khách phải trả 250.000 đô la để thực hiện chuyến du lịch này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký