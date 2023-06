Bắc Kinh chỉ trích chiến lược bảo hộ kinh tế của Liên Âu nhằm vào Trung Quốc

LIÊN ÂU - TRUNG QUỐC

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, đang công du Berlin, đã lên tiếng cảnh báo các nước muốn giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, không nên dùng chính sách “giảm rủi ro” để kỳ thị đất nước ông. Nguyên do là ngày hôm qua, 20/06/2023, Ủy Ban Châu Âu thông báo đề xuất chiến lược an ninh kinh tế gồm ba hướng chính nhằm bảo đảm khả năng tự chủ và đối phó với ''các đối thủ có hệ thống'' của Liên Hiệp Châu, trong đó chủ yếu nhằm vào Trung Quốc.

Thông tín viên RFI, tại Bruxelles, Pierre Benazet tường trình :

Ủy Ban Châu Âu đề xuất một chiến lược gồm 3 trục: chủ yếu nhằm bảo bảo hộ kinh tế, nhưng đồng thời cũng muốn thúc đẩy sức cạnh tranh, chẳng hạn bằng cách đầu tư vào nghiên cứu và Liên Âu cũng muốn mở quan hệ đối tác với những nước bạn bè để bảo đảm nguồn cung ứng.

Tình trạng lệ thuộc thái quá là nguy cơ không chỉ đối với kinh tế, mà còn với an ninh của Liên Âu. Ông Joseph Borrell, lãnh đạo chính sách ngoại giao và an ninh của Liên Hiệp khẳng định : « Trong thời kỳ đại dịch, chúng ta bất ngờ nhận ra rằng Liên Âu không sản xuất được một gram thuốc paracétamol nào. Giờ đây khi hướng đến tăng năng lực sản xuất vũ khí, đạn dược, chúng ta lại thiếu các nguyên liệu chủ chốt mà các nước châu Âu không còn có sẵn, nên phải nhập khẩu. Điều đó làm cho khả năng tự chủ chiến lược của chúng ta suy yếu, gây ra những rủi ro kinh tế và đe dọa an ninh của chúng ta. »

Để bảo vệ nền kinh tế của Liên Âu, Ủy Ban đề xuất tăng cường giám sát các đầu tư nước ngoài và triển khai một cơ chế điều hòa chung về hoạt động xuất khẩu chiến lược, chẳng hạn như với các nguyên liệu cơ bản trọng yếu, các công nghệ mũi nhọn, hay thiết bị an ninh có thể bị sử dụng để chống lại người dân. Thế nhưng, đã có một số người khó chịu với ý tưởng trao cho Liên Âu quyền đặt quy định cho các mặt hàng xuất khẩu chiến lược.

