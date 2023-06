Tình báo Đức : Nga và Trung Quốc gia tăng hoạt động gián điệp nhắm vào Đức

ĐỨC - AN NINH NỘI ĐỊA

Ngày 20/06/2023, cơ quan tình báo Đức báo động các cuộc tấn công tin tặc, các chiến dịch tin giả đến từ Nga và Trung Quốc là « một mối đe dọa nghiêm trọng » đối với đất nước.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo thẩm định của cơ quan tình báo Đức, cuộc chiến xâm lược Ukraina do Nga tiến hành và những căng thẳng gia tăng trên thế giới với Trung Quốc là nguyên nhân khiến Đức phải đối mặt với sự can thiệp của nước ngoài do vị thế của nước này trong lòng khối NATO và do tư cách là một trong số các nước thành viên hùng mạnh nhất của Liên Hiệp Châu Âu.

Trong buổi họp báo trình bày báo cáo của Văn phòng Bảo vệ Hiến Pháp Liên bang - cơ quan phụ trách an ninh nội địa-, bộ trưởng Nội Vụ Đức bà Nancy Faeser tuyên bố « chiến tranh Ukraina của Nga là một bước ngoặt cho an ninh đất nước ».

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Trung Quốc, xem đấy như là « mối đe dọa lớn nhất trên phương diện hoạt động gián điệp kinh tế và khoa học. »

Việc công bố những đánh giá nghiêm khắc về hoạt động gián điệp của Trung Quốc được đưa ra vào một thời điểm tế nhị : Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp đón thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong khuôn khổ các cuộc tham vấn hàng năm của hai chính phủ Pháp – Đức.

Báo Mỹ New York Times nhắc lại, vào đầu tháng 6/2023, chính phủ Đức lần đầu tiên công bố chiến lược toàn diện về an ninh quốc gia trong nỗ lực đối phó với những đe dọa quân sự, kinh tế và địa chính trị.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký