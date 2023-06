TIN VẮN

(AFP) - Chiến tranh Ukraina : Nhiều vụ nổ tại Kiev và Kharkiv. « Hệ thống phòng không đã hoạt động ở thủ đô », theo thông tin trên mạng Telegram ngày 24/06/2023 của cơ quan quân sự Kiev. Lực lượng phòng không Ukraina cho biết có nhiều tên lửa đã bay về hướng các vùng Sumy (miền bắc), Poltava và Dnipro (miền trung), đồng thời kêu gọi người dân ở các vùng Mykolaiv và Kherson ở lại nơi trú ẩn. Về phía Nga, quân đội nước này khẳng định hôm 24/06 là đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Ukraina trong vòng 24 giờ qua nhắm vào các vị trí ở vùng Donetsk (miền đông) và vùng Zaporijjia (miền nam) Ukraina. Các nguồn tin độc lập chưa thể kiểm chứng những thông tin này.

(Reuters) - Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh và Liên Âu « vượt qua khác biệt » để tìm ra « những giải pháp sáng tạo ». Ngày 23/06/2023, trong ngày cuối của hội nghị Paris « vì một hiệp ước tài chính mới cho thế giới », ông Lý Cường khẳng định « Trung Quốc bác bỏ chủ nghĩa bảo hộ thương mại và mọi hình thức tách rời và cắt đứt chuỗi cung ứng », Bắc Kinh cũng « sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực xóa nợ một cách hiệu quả, thực tế và toàn diện, phù hợp với nguyên tắc chia sẻ gánh nặng công bằng ».

(AFP) - Ý : Thêm một con tầu di dân bị đắm ở Lampedusa, khoảng 40 người mất tích. Tai nạn xảy ra ngày 22/06/2023 ngoài khơi hòn đảo nhỏ của Ý. Con tầu bằng sắt xuất phát từ Sfax, Tunisia, chở 46 người đến từ châu Phi hạ Sahara (Bờ Biển Ngà, Burkina-Faso và Cameroon). Theo thông tin ngày 23/06 của người phát ngôn Cao Ủy Tị Nạn tại Ý Chiara Cardoletti, trong số nạn nhân có ít nhất một trẻ sơ sinh.

(AFP) - Mỹ truy tố 4 công ty Trung Quốc vận chuyển thành phần chế tạo ma túy fentanyl. Trong buổi họp báo ngày 23/06/2023, bộ trương Tư Pháp Mỹ Merrick Garland cho biết bốn công ty có trụ sở tại Trung Quốc và 8 nhân viên bị nhắm đến trong vụ này. Chỉ riêng công ty Amarvel Biotech ở Vũ Hán bị cáo buộc « đưa vào Mỹ hơn 200 kg hóa chất nhằm mục đích sản xuất hơn 50 kg fentanyl, đủ để giết 25 triệu người Mỹ ». Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ truy tố các công ty Trung Quốc, trước đó nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị trừng phạt vì liên quan vận chuyển loại ma túy này.

(Le Figaro) - Tỉ lệ dân Pháp ủng hộ Thế Vận Hội Paris 2024 giảm. Theo kết quả thăm dò của Odoxa cho báo Le Figaro ngày 23/06/2023 nhân dịp công bố lộ trình rước đuốc Thế Vận Hội, chỉ còn 58% người dân Pháp được hỏi ủng hộ sự kiện thể thao toàn cầu. Tỷ lệ này giảm 11% so với cách đây 3 tháng. Một trong số lý do giải thích cho sự sụt giảm này có thể là do tai tiếng về bán vé, giá vé đắt, cảm giác thiếu chuẩn bị… Cuộc thăm dò được tiến hành chỉ vài tiếng sau khi trụ sở của công ty Solideo tham gia Thế Vận Hội và ủy ban tổ chức Paris-2024 bị khám xét trong khuôn khổ nhiều vụ điều tra, trong đó có nghi vấn thu lợi bất chính và thiên vị.

