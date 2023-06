Washington : Không có bằng chứng Covid-19 được tạo ra từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc

COVID-19 - ĐIỀU TRA - MỸ

Tình báo Mỹ, trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu 23/06/2023, khẳng định không có một bằng chứng nào cho thấy Covid-19 đã được chế tạo từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Báo cáo này xem như giải quyết dứt điểm về nguồn gốc đại dịch.

Bản báo cáo của Cơ quan điều phối các cơ quan tình báo Mỹ (ODNI) được giải mật, xác nhận các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán có thực hiện các thao tác về gien trên loài virus corona gần với chủng Covid-19. Tuy nhiên, Hoa Kỳ « không có một thông tin nào » cho phép khẳng định các nhà khoa học đó đã tạo ra chủng virus Covid-19 (SARS-CoV-2) hay một chủng nào khác gần với chúng.

Báo cáo này ghi rõ những loài virus corona được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, cùng với quân đội Trung Quốc còn « quá xa để tham gia vào việc chế tạo chủng SARS-CoV-2 » và bác bỏ hoàn toàn giả thuyết đây là một loại vũ khí sinh học.

Tuy nhiên, ODNI thừa nhận các cơ quan tình báo khác nhau bị chia rẽ giữa hai giả thuyết và vẫn chưa dứt khoát : Sự xuất hiện tự nhiên của đại dịch, chẳng hạn thông qua lây nhiễm từ động vật và Tai nạn rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Cuối cùng, bản báo cáo tổng hợp này cho biết không có thông tin nào để bảo vệ khẳng định được đưa ra gần đây, theo đó, ba trong số các nhà khoa học làm việc ở Vũ Hán nằm trong số những người đầu tiên nhiễm Covid-19. Một vài người đã bị bệnh vào mùa thu năm 2019, số khác thì không. Do vậy, giới tình báo « tiếp tục cho rằng thông tin này không xác nhận, cũng không hủy một giả thuyết nào về nguồn gốc đại dịch, do các triệu chứng bệnh của những nhà khoa học đó có thể là do nhiều bệnh lý khác gây ra. »

AFP cho biết, việc công bố báo cáo dành cho Quốc Hội, diễn ra ba tháng sau khi nhiều nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu cung cấp nhiều thông tin hơn về những gì mà tình báo Mỹ thu thập được về nguồn gốc dịch Covid-19, xuất hiện tại Trung Quốc cuối năm 2019.

