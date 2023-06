NGA - WAGNER

Vụ Wagner nổi loạn : Nga dỡ bỏ « chế độ chiến dịch chống khủng bố » tại Matxcơva

Chính quyền Nga hôm nay, 26/06/2023, thông báo dỡ bỏ « chế độ chiến dịch chống khủng bố », cho phép mở rộng quyền hạn của các lực lượng an ninh tại vùng Matxcơva và Voronej, phía nam thủ đô Nga. Những biện pháp an ninh nghiêm ngặt này đã được thiết lập hôm thứ Bảy 24/6 do vụ nổi loạn của tập đoàn lính đánh thuê Wagner.

Cảnh sát canh gác tại khu vực Quảng Trường Đỏ, Matxcơva, Nga, ngày 24/06/2023. REUTERS - MAXIM SHEMETOV

Quảng cáo Đọc tiếp AFP nhắc lại, khi tiến hành cuộc nổi loạn, lãnh đạo tập đoàn Wagner tuyên bố « giải phóng nhân dân Nga », khi nhắm đến bộ trưởng Quốc Phòng Serguei Choigu và tham mưu trưởng Valéri Guerassimov, mà ông Evgueni Prigojine tố cáo đã hy sinh hàng ngàn binh sĩ Nga tại Ukraina. Cũng trong ngày hôm nay, lần đầu tiên sau 48 giờ nổi loạn của Wagner, ông Choigu đã xuất hiện trước công chúng. Truyền hình Nga phát hình ảnh bộ trưởng Quốc Phòng đến thăm các binh sĩ tại Ukraina. Nếu như chính quyền Nga đang cố gắng thể hiện cuộc sống trở lại bình thường, cuộc tiến quân ngoạn mục về Matxcơva của Prigojine cùng các binh sĩ được trang bị tốt hôm thứ Bảy vẫn còn gây sốc cho người dân Nga và thủ đô Matxcơva. Thông tín viên Anissa El Jabri tại Matxcơva gởi về bài tường trình : « Làm thế nào điều đó đã có thể xảy ra ? Câu hỏi được nghe rất nhiều trong suốt cuối tuần qua và còn nhiều nhiều câu hỏi khác : Làm sao mà thủ đô nước Nga lại có cảm giác rằng thành phố sẽ chao đảo hay có nguy cơ chìm trong "bể máu" ? Nhưng nhất là làm thế nào chính quyền đi đến nông nỗi này ? Người dân Matxcơva, vốn chỉ biết thông tin qua lời nhắn âm thanh của Prigojine, một nhân vật mà họ ít biết đến và họ thường xem như là một tên xã hội đen, đã không chấp nhận điều đó. Và nhất là việc phát hiện nhà nước, bộ máy quyền lực của Nga, bị tước vũ khí, đã làm cho người dân thủ đô sửng sốt, cảm thấy bị sốc và bị xúc phạm. Thật là xấu hổ ! Sáng nay, người ta vẫn cảm thấy trạng thái mơ hồ. Truyền thông tỏ ra dè dặt trong việc diễn giải sự việc. Một tờ báo nhấn mạnh rằng phát biểu kịp thời của tổng thống Nga hôm thứ Bảy, 24/6, có một vai trò quan trọng. Nhưng một báo khác ngay từ sáng Chủ Nhật đã dẫn tin của New York Times, theo đó, cơ quan an ninh Mỹ đã có thông tin về những kế hoạch của nhà sáng lập tập đoàn Wagner, và họ đã cảnh báo cho các lãnh đạo bộ Quốc Phòng cũng như cho Quốc Hội Mỹ. Tờ báo này lưu ý rằng kẻ thù số một còn có nhiều thông tin hơn là ở Nga. Họ không thể nào tàn nhẫn hơn đối với nhà nước. »