CNN phát đoạn âm thanh Donald Trump nói về tài liệu mật

Những phiền toái tư pháp vẫn đeo đuổi Donald Trump. Tối ngày 26/06/2023, hãng tin Mỹ CNN cho phát một đoạn âm thanh ghi lại cuộc đối thoại của cựu tổng thống Mỹ với những người không có thẩm quyền về một hồ sơ bảo mật có liên quan đến những kế hoạch tấn công Iran của bộ Quốc Phòng.

AFP nhắc lại, ông Donald Trump đang bị buộc tội cất trữ trái phép những tài liệu thuộc diện bảo mật. Liên quan đến đoạn ghi âm, kênh truyền thông CNN cho biết cuộc trao đổi này diễn ra vào tháng 7/2021, không lâu sau khi ông rời Nhà Trắng.

Thông tín viên đài RFI, Guillaume Naudin tường thuật từ Washington :

« Cuộc trao đổi này diễn ra trong năm 2021 tại tư dinh mùa hè của Donald Trump ở Bedminster, bang New Jersey. Ở đó, người ta nghe cựu tổng thống trao đổi với nhiều người không có thẩm quyền về bản kế hoạch tấn công Iran do bộ Quốc Phòng cung cấp, và nhất là từ tham mưu trưởng quân đội tướng Mark Milley, bị cáo buộc là đã thúc giục ông can thiệp quân sự.

Và người ta còn nghe được cả tiếng lật các trang của bản kế hoạch, rồi chỉ tài liệu nhưng ông cũng ý thức được là chúng thuộc diện bảo mật. Ông nói : "Ông ấy nói là tôi muốn tấn công Iran. Quý vị nhìn đây, chính ông ấy mới là người muốn. Đây là hồ sơ mật, những thông tin bí mật, nhìn này. Nếu còn là tổng thống, tôi có thể sẽ cho giải mật nhưng giờ tôi không còn nữa."

Đoạn ghi âm này đã tồn tại từ lâu nhưng chưa bao giờ được công bố. Chúng phản bác hai yếu tố bào chữa của Donald Trump. Đầu tiên, ông không bao giờ chiếm giữ các tài liệu mật và tiếp đến, ông có quyền giải mật những tài liệu này bởi một việc đơn giản là ông đã mang chúng theo.

Tài liệu này là một phần trong bộ hồ sơ truy tố của bộ Tư Pháp trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất chống lại Donald Trump cho đến lúc này. »

