NATO tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các nước đồng minh trước mọi đe dọa từ Nga hay từ Belarus

Tuyên bố với báo chí hôm qua, 27/06/2023, tại La Haye, Hà Lan, tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố là khối quân sự này sẵn sàng bảo vệ các nước đồng minh trước mọi đe dọa “từ Matxcơva hay từ Minsk”. Lãnh đạo NATO phát biểu như trên ngay sau khi Belarus thông báo đón tiếp Evgueni Prigogine, chủ nhân tập đoàn lính đánh thuê Wagner.

Theo lời tổng thư ký khối NATO, được hãng tin AFP trích dẫn, trong cuộc họp thượng đỉnh vào giữa tháng 7 ở Litva, khối quân sự này sẽ tăng cường các hệ thống phòng thủ để bảo vệ các nước thành viên, nhất là những quốc gia có biên giới chung với Nga và Belarus.

Sau một buổi ăn tối với 7 vị nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ của khối NATO, ông Stoltenberg còn nhấn mạnh là phương Tây “không nên đánh giá thấp nước Nga”, cho dù đã xảy ra những rối loạn trong cuối tuần qua. Về phần thủ tướng Mark Rutte của nước Hà Lan chủ nhà, ông bác bỏ cáo buộc của tổng thống Vladimir Putin rằng « phương Tây muốn người Nga chém giết nhau ».

Cũng hôm qua, ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã tiếp các đồng nhiệm ba nước vùng Baltic tại Paris và đây cũng đã là dịp để bàn về tình hình nước Nga sau cuộc nổi loạn bất thành của lãnh đạo lực lượng Wagner. Những sự kiện này tác động như thế nào đến các nước vùng Baltic, ngoại trưởng và cũng là tổng thống tương lai của Latvia, ông Edgars Rinkēvičs giải thích:

“Chúng tôi xem đó là chuyện nội bộ của Nga. Theo quan điểm của chúng tôi, đó là cái ác này chống lại cái ác kia, nhưng chúng tôi không biết là tình hình sẽ diễn tiến như thế nào trong những ngày tới và những tuần tới.

Chúng tôi cần có thời gian để đánh giá tác động của sự kiện này đối với tình hình nội bộ của Nga, cũng như đối với an ninh khu vực, bởi vì chúng tôi đã chú ý lắng nghe và phân tích tuyên bố của ông Putin rằng một số binh lính của Wagner có thể tự do đi vào lãnh thổ Belarus. Nếu đúng như thế, cần phải đánh giá lại biện pháp này về mặt quốc phòng và an ninh. Ai cũng biết khả năng của lực lượng lính đánh thuê này là như thế nào.

Tôi nghĩ là với cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của NATO, với những cuộc thảo luận về sự cần thiết bảo vệ sườn phía đông của châu Âu, chúng ta phải rất quan tâm đến những sự di chuyển như vậy (của lực lượng Wagner)”.

Theo hãng tin AFP, hôm qua, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã gián tiếp chỉ trích tổng thống Putin khi cho rằng vụ nổi loạn của Prigogine là hậu quả của việc không quản lý tốt mối hiềm khích giữa Wagner và quân đội Nga. Lukashenko cũng khẳng định chính ông đã bảo tổng thống Putin đừng giết lãnh đạo Wagner.

