Trung Quốc yêu cầu Hà Lan không lạm dụng kiểm soát xuất khẩu linh kiện bán dẫn

Ngày 01/07/2023, ngay sau khi Hà Lan ấn định thời điểm áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip điện tử, Bắc Kinh đã khuyến cáo chính quyền Amsterdam không nên lạm dụng các biện pháp gây trở ngại cho quan hệ song phương. Trong một thông cáo, bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết hai nước trao đổi thường xuyên và ở nhiều cấp khác nhau về chủ đề này.

Trước đó, ngày 30/06, sau thời gian dài do dự, chính quyền Amsterdam thông báo các biện pháp hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn được sản xuất tại Hà Lan chính thức được áp dụng từ tháng 09/2023.

Thông tín viên RFI Pierre Benazet tại Bruxelles giải thích :

« Bộ trưởng Ngoại Thương Hà Lan khẳng định biện pháp được đưa ra « nằm trong lợi ích an ninh quốc gia của Hà Lan ». Nhưng phải nói rằng chính phủ Hà Lan chịu sức ép rất lớn từ Hoa Kỳ. Năm 2022, Washington đã ban hành một quyết định tương tự.

Chính phủ Hà Lan nhấn mạnh linh kiện bán dẫn có thể mang lại « đóng góp lớn cho nhiều ứng dụng quân sự tiên tiến ». Và đây chính là cốt lõi của vấn đề, quan trọng hơn cả việc cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia hiện vẫn chưa làm chủ được công nghệ bán dẫn ở tầm mức tương đương với Hà Lan.

Công ty ASML ở Veldhoven trong vùng Brabant sản xuất nhiều máy móc tối tân so với các đối thủ Đài Loan, Trung Quốc hay Mỹ. Kể từ tháng 09/2023, công ty này sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu cho mỗi loại máy phục vụ việc in, in litô bằng tia cực tím trên vi mạch silicon.

Quyết định được Hà Lan đưa ra đi theo hướng tự chủ chiến lược mà Liên Hiệp Châu Âu mong muốn. Tuy nhiên, Hà Lan đã do dự rất lâu, trước nguy cơ Trung Quốc hình thành một lĩnh vực cạnh tranh, thậm chí là gây khủng hoảng với Bắc Kinh ».

