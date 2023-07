Bầu cử tổng thống Mỹ 2024 : Robert F. Kennedy phá vỡ sự đoàn kết ủng hộ Joe Biden trong đảng Dân Chủ

HOA KỲ - BẦU CỬ TỔNG THỐNG

Robert Francis Kennedy Jr. (RFK) là con trai của cố bộ trưởng Tư Pháp Mỹ Robert Francis Kennedy và là cháu gọi cố tổng thống John Fitzgerald Kennedy (JFK) là bác ruột. Ông Kennedy, năm nay 69 tuổi, có ý định ra tranh cử tổng thống năm 2024, và điều này khiến ông trở thành cái gai đối với tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong chiến dịch tái tranh cử. Đó là nội dung bài viết đăng hôm 29/06/2023 trên nhật báo Pháp Le Monde. RFI xin giới thiệu.

Bất chấp những bất đồng lớn với những đảng viên cùng phe, cháu trai của JFK có thể nhận được 20% phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ nếu ông đối đầu với tổng thống sắp mãn nhiệm, Joe Biden, theo các cuộc thăm dò gần đây.

Họ Kennedy là một « thương hiệu », có thể là nổi tiếng nhất trong chính trị Hoa Kỳ. Đó là một di sản và chắc chắn được giới truyền thông chú ý. Việc còn lại là tạo ra một cái tên mang họ Kennedy và khẳng định bản thân.

Về điểm này, Robert Francis Kennedy Jr, được biết đến với cái tên « RFK », có thừa khả năng. Ở tuổi 69, ông dấn thân vào một cuộc phiêu lưu làm ông vui sướng và bị cám dỗ từ lâu : ra ứng cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong khi các đảng viên đảng Dân Chủ theo lẽ đương nhiên đã quyết định ủng hộ tổng thống đương nhiệm, Joe Biden – cũng là một người bạn của gia đình Kennedy, thì một số cuộc thăm dò đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong hàng ngũ đảng Dân Chủ : có tới 20% đảng viên có ý định bỏ phiếu cho « RFK » trong cuộc bầu cử sơ bộ. Thành công này càng đáng ngạc nhiên khi ông có những quan điểm rất khác so với những thành viên trong đảng của mình.

Robert F. Kennedy Jr không quan tâm tới những hậu quả tiềm ẩn của việc ra ứng cử tổng thống đối với ông Joe Biden. Ông đang đi vào con đường « phạm giới ». Với giọng nói bị bóp nghẹt do chứng khó thở co thắt xuất hiện ở tuổi 43, ông đóng vai trò của người bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tóm lại, « mọi người đang bị lừa dối ». Mục tiêu mà ông Kennedy nhắm tới là các phương tiện truyền thông chính thống, những tập đoàn khổng lồ về công nghệ, ngành dược phẩm và tổ hợp công nghiệp-quân sự. Thật nực cười khi ông mang một cái tên tượng trưng cho nền giáo dục cao sang, mạng lưới quan hệ và những kỳ nghỉ « quý tộc » tại Cape Cod (Massachusetts), ở sát bờ Đại Tây Dương.

Trên thực tế, các phát biểu và nỗi ám ảnh của Kennedy khiến ông hợp với phe MAGA (Make America Great Again – làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, những người ủng hộ Trump) hơn là cánh tả. Steve Bannon, người dẫn chương trình podcast « The War Room » và là cựu cố vấn của ông Trump, nhận định rằng cựu tổng thống nếu can đảm thì nên chọn « RFK » làm phó cho mình trong tranh cử. Alex Jones, một trong những nhân vật cực đoan nhất trong « thế giới » thuyết âm mưu, cho biết Kennedy là « một người chính trực ».

Luận điểm hoang tưởng

Ông Kennedy không thực hiện nhiều chuyến đi thực địa. Ông khơi dậy sự hấp dẫn và tò mò trong « phòng cộng hưởng - đưa ra các bình luận » trên các mạng xã hội, nơi ngập tràn những luận điểm hoang tưởng. Theo « RFK », dường như có « bằng chứng xác thực » về sự tham gia của CIA, một trong những cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, trong vụ ám sát ông bác của mình, cố tổng thống John Fitzgerald Kennedy, ở Dallas vào năm 1963. « RFK » cũng bày tỏ nghi ngờ về vai trò của Sirhan Sirhan, người bị kết tội giết cha ông, Robert, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1968.

Năm 2006, trong một bài báo đăng trên tạp chí Rolling Stone, ông Kennedy tuyên bố rằng đảng Cộng Hòa đã « đánh cắp » cuộc bầu cử tổng thống hai năm trước đó, khi đối đầu với đảng viên đảng Dân Chủ John Kerry. « RFK » cũng thu hút những người quan tâm đến nền kinh tế mới, kêu gọi ủng hộ sử dụng tiền điện tử. Ông nói đã nhận ra tầm quan trọng của loại tiền này vào năm 2022, khi quan sát thấy cuộc đình công của các tài xế xe tải Canada chống lại các biện pháp chống Covid, vì một số người tham gia đình công đã bị phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Vào đầu tháng 6, một trong những người đồng sáng lập Twitter, Jack Dorsey, đã đăng một video cho thấy rằng Robert F. Kennedy sẽ có thể đánh bại các ứng cử viên bên đảng Cộng Hòa, Donald Trump và Ron DeSantis, thống đốc bang Florida, tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Vào ngày 05/06, « RFK » đã tham gia một cuộc trò chuyện trên Twitter, theo lời mời của ông chủ của mạng xã hội, Elon Musk. Ông Kennedy đã « triển khai » những luận điểm « cũ mèm ». Ví dụ, những vụ bắn giết người dường như bắt nguồn từ dược phẩm. Ông nói : « Trước khi thuốc chống trầm cảm Prozac được ra mắt, chúng ta hầu như không có bất kỳ sự cố nào như vậy xảy ra trong nước và chúng ta chưa từng thấy điều này trong lịch sử loài người », trong khi khoảng 18 triệu vũ khí quân dụng đang lưu hành ở Hoa Kỳ, trong tổng số 400 triệu khẩu súng.

Ông Kennedy ví đảng Dân Chủ là « đảng ủng hộ chiến tranh », và quy trách nhiệm cho tổng thống Biden : « Ông ấy luôn ủng hộ chính sách đối ngoại rất hiếu chiến, tranh đấu, hung hăng, coi bạo lực là công cụ chính trị hợp pháp để đạt được các mục tiêu của Mỹ ở nước ngoài. » Vào ngày 08/06, trên kênh truyền hình bảo thủ Fox News, « RFK » tuyên bố: « Chúng ta đã giết chết 350.000 trẻ em Ukraina vì một sự ngụy mạo ». Một con số không hề tồn tại. Sau đó, người dẫn chương trình đã tái mặt và nói về trách nhiệm của Nga trong xung đột với Ukraina. Kennedy sau đó đã tiếp tục « sa lầy » khi đề cập đến « các hành động khiêu khích của Mỹ ».

Cuộc chiến chống lại vac-xin

Nhưng hiển nhiên là những nhận xét của ông liên quan đến đại dịch Covid-19 và vac-xin vẫn được theo dõi và bình luận nhiều nhất. Đối với ông, Covid-19 « rõ ràng được tạo ra bởi vũ khí sinh học ». Hộ chiếu vac-xin đã biến người dân thành « nô lệ ». Trên trang Instagram của mình, vừa được khôi phục sau một thời gian dài bị đóng, ông đã đặc biệt chỉ trích Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, với việc khẳng định rằng Gates quảng cáo vac-xin phục vụ lợi ích tài chính của mình. Trong một cuốn sách xuất bản vào năm 2021, có tựa đề « The Real Anthony Fauci », ông cáo buộc cố vấn y tế trưởng của tổng thống, từng làm việc trong chính quyền Trump, đã cùng với Bill Gates, đứng đằng sau « một cuộc đảo chính lịch sử chống lại nền dân chủ phương Tây ».

Từng là luật sư rất tận tâm với các hoạt động vì môi trường, Robert Kennedy Jr từ lâu đã có một danh tiếng rất tốt. Đáng chú ý là ông đã vận động làm sạch sông Hudson ở New York. Ông lên án việc ô nhiễm thủy ngân, ô nhiễm than đá và thuốc trừ sâu do các tập đoàn công nghiệp lớn gây ra. Tạp chí New York đã dành « trang nhất » cho ông vào năm 1995, với tiêu đề : « Một thành viên gia đình Kennedy đáng chú ý ».

Vào những năm 2000, hình ảnh trước công chúng của ông đã thay đổi đáng kể. Là người sáng lập tổ chức Children’s Health Defense, ông đã bắt tay vào cuộc chiến chống lại vac-xin và ăng-ten 5G, mà ông cáo buộc là nguyên nhân gây ra nhiều chứng bệnh và thúc đẩy sự phát triển của bệnh tự kỷ. Không có dữ liệu khoa học nào chứng minh giả thuyết này. « RFK » đã nói điều này với Donald Trump vào tháng 01/2017, ngay trước khi ông nhậm chức tổng thống.

Là con thứ ba trong số mười một người con của Ethel Skakel Kennedy và thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, ông mới chỉ 14 tuổi khi cha ông qua đời. Một bức ảnh đen trắng nổi tiếng, cho thấy một thiếu niên là một trong những người khiêng quan tài, với một ánh mắt lạc lõng. Tốt nghiệp đại học Harvard và trường luật Virginia, « RFK » hồi trẻ có những điểm yếu và « vết thương ». Ông bị bắt vì tàng trữ heroin trước khi đi cai nghiện vào năm 1983. Một năm sau, một trong những người em của ông chết vì sốc thuốc. Nhiều năm sau, một người em khác của ông cũng mất mạng khi lao vào cây lúc trượt tuyết.

Trong nền chính trị Hoa Kỳ, không gì có thể so sánh được với triều đại Kennedy. Một dạng hoài niệm bao quanh triều đại, rất khó xác định chính xác phạm vi, những ký ức về sự vĩ đại và đau thương trộn lẫn với nhau. Có một điều chắc chắn : vị cựu luật sư này nổi tiếng một cách đáng ngạc nhiên, trước tiên, là nhờ mang tên Kennedy. « Tôi là Kennedy, đảng viên đảng Dân Chủ » là tấm biển được phổ biến rộng rãi trong công chúng xung quanh Robert F. Kennedy Jr. khi ông công bố trở thành ứng cử viên tổng thống vào tháng 4 ở Boston.

Sự chối bỏ trong đảng Dân Chủ

Tuy nhiên, một số thành viên trong gia đình, bao gồm em gái ông là bà Kerry, đã công khai giữ khoảng cách với lập trường hoang đường của người anh trai. Mối quan hệ giữa gia tộc Kennedy và chính quyền Biden rất bền vững. Victoria Reggie Kennedy, người vợ góa của Ted, chú của « RFK », là đại sứ Mỹ tại Vienna, Áo. Caroline Kennedy, con gái của tổng thống bị ám sát, là đại sứ ở Úc. Về phần người vợ của ông, bà Cheryl Hines, ngôi sao trong phim Curb Your Enthusiasm, cũng không đồng tình với chồng bà về những lời lẽ gây sốc tại một cuộc biểu tình chống vac-xin ở Washington vào tháng 01/2022. Robert Kennedy Jr đã nói trước đó : « Ngay cả ở nước Đức của Hitler , mọi người có thể băng qua dãy núi Alpes để đến Thụy Sỹ, mọi người có thể trốn trên gác mái như Anne Frank đã từng làm. Ngày nay, các cơ chế được áp dụng để ngăn chặn bất kỳ ai chạy trốn hoặc lẩn tránh. »

Thách thức một tổng thống đương nhiệm thường giống như một nhiệm vụ tự sát chứ không phải chinh phục. Năm 1980, thượng nghị sĩ Ted Kennedy từng công kích Jimmy Carter trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, kết quả là đảng viên đảng Cộng Hòa Ronald Reagan được bầu. Năm 1991, Pat Buchanan một người bảo thủ cực đoan, ủng hộ « chủ nghĩa dân tộc mới », đã làm suy yếu chiến dịch tái tranh cử của George Bush thuộc đảng Cộng Hòa, với việc ra tranh cử chống lại ông ta, và tạo điều kiện thuận lợi cho chiến thắng của Bill Clinton. Không ai biết ý định thực sự của « RFK » là gì. Nhiều chuyên gia đảng Dân Chủ không quá bận tâm về ông, như thể ông là một mối phiền toái nhất thời.

Trên thực tế, ứng viên này làm lộ ra một dạng sơ cứng trong đảng Dân Chủ, một bộ máy chính trị có kỷ luật, nhưng đang trong tình trạng chối bỏ, không đủ khả năng tính tới một giải pháp khác thay thế cho Joe Biden, cho dù đương kim tổng thống đã cao tuổi – 80 tuổi.

Đảng Dân Chủ không đánh cược vào sự ủng hộ nhiệt tình dành cho tổng thống sắp mãn nhiệm – vốn đã không có được vào năm 2020 – mà đánh cược vào sự chối bỏ Donald Trump. Viễn cảnh một sự lựa chọn mặc định, bất chấp lợi ích sống còn của nền dân chủ Hoa Kỳ vào năm 2024, có thể sẽ không thuyết phục được nhiều cử tri trẻ tuổi. Tỷ lệ người ủng hộ Joe Biden chỉ xấp xỉ trên 40%. « RFK » là một phiên bản mới của một hiện tượng đã được xác định từ lâu liên quan đến chủ nghĩa Trump : sự chối bỏ quyền lực chính thức, thẩm quyền của các chuyên gia và các thể chế chính trị.

