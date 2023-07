Liên Hiệp Quốc : Tình trạng nhân quyền "thảm khốc" tại Belarus

BELARUS - NHÂN QUYỀN

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Belarus báo động, nhân quyền ở nước này trong tình trạng "thảm khốc" và tình hình ngày càng tồi tệ hơn.

Trong phiên họp tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hôm qua 04/07/2023, tại Genève, Thụy Sỹ, bà Anaïs Marin, báo cáo viên đặt biệt của Liên Hiệp Quốc, làm việc tại Belarus, đã cảnh báo về việc chế độ của tổng thống Alexander Lukashenko tìm cách triệt hạ những tiếng nói bất đồng chính kiến cuối cùng của xã hội dân sự Belarus.

Theo bà Marin, được AFP trích dẫn, "việc thiếu vắng nghĩa vụ báo cáo các vụ vi phạm nhân quyền đã duy trì và làm gia tăng bầu không khí sợ hãi đối với các nạn nhân và gia đình họ".

Bà Marin cũng nhắc lại là cách nay hai năm, Hội đồng đã được cảnh báo về việc chế độ Minsk có "bước ngoặt chuyển sang chế độ toàn trị", thể hiện qua việc "khinh thường mạng sống và nhân phẩm" trong cuộc đàn áp những người biểu tình ôn hòa vào năm 2020.

Trong báo cáo thường niên của mình, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cho biết hiện vẫn có hơn 1.500 người bị giam giữ vì lý do chính trị, trung bình hàng ngày có 17 vụ bắt giữ tùy tiện kể từ năm 2020. Bà cũng khẳng định, điều kiện giam giữ đối với những người bị kết án vì lý do chính trị khắc nghiệt hơn so với những tù nhân khác.

Ngoài ra, các nhà bảo vệ nhân quyền luôn phải đối mặt với sự đàn áp, và hơn 1.600 tổ chức "không được hoan nghênh" đã bị giải thể.

