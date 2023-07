Theo cơ quan tư vấn Anh, ba nước bị tác động nặng nề nếu xảy ra xung đột Đài Loan

CHÂU Á - ĐÀI LOAN

Trang CNBC của Úc ngày 06/07/2023 dẫn một báo cáo của cơ quan phân tích, tư vấn Economist Intelligence Unit (EIU), thuộc tập đoàn truyền thông The Economist cho rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trường hợp xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan. Nhiều nền thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, sẽ chịu tác động nghiêm trọng.

Dự báo này được EIU đưa ra với giả định xảy ra một cuộc xung đột toàn diện, nghĩa là có sự can dự quân sự trực tiếp của Trung Quốc, Đài Loan, và Hoa Kỳ.

Theo phân tích của EIU, ba nền kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, « dễ bị tổn thương nhất » do vị trí địa lý nằm gần eo biển Đài Loan, có quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc và điều quan trọng hơn, là vì ba nước này đều là đồng minh của Mỹ.

Cả ba nước đều có các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, và do vậy, điều này làm nổi rõ tính chất « mong manh » trước một cuộc tấn công phủ đầu, nếu Trung Quốc chọn tham chiến.

Nghiên cứu của các chuyên gia Anh còn chỉ ra tác động nghiêm trọng của cuộc chiến tiềm tàng đối với một số thị trường châu Á như Úc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cũng như là Hồng Kông.

Đối với các nước này, những rủi ro mà họ phải đối mặt chủ yếu là do mối quan hệ thương mại rộng lớn với Trung Quốc, sự phụ thuộc vào chất bán dẫn từ Đài Loan và tầm quan trọng của dòng chảy thương mại toàn cầu đối với nền kinh tế địa phương trong nước.

EIU đặc biệt lưu ý thêm yếu tố nguy cơ Việt Nam và Malaysia phải đối mặt với cuộc xung đột tiềm ẩn với Trung Quốc do những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Nếu như Úc phải hứng chịu những tác động nghiêm trọng do nước này can dự tích cực hơn vào vấn đề an ninh khu vực như tham gia hiệp ước AUKUS và triển khai tầu chiến đến Biển Đông, thì đối với Hồng Kông, báo cáo của The Economist, cơ quan chủ quản của Economist Intelligence Unit, cho rằng đặc khu hành chính này có nhiều rủi ro. Hồng Kông có thể phải gánh lấy các hậu quả từ các lệnh cấm vận về kinh tế, đầu tư và tài chính nhắm vào Trung Quốc, dẫn đến tình trạng một bộ phận dân cư di tản, luồng vốn đổ vào nơi đây cũng sẽ suy giảm nghiêm trọng.

