Bộ trưởng Thương Mại Mỹ lạc quan về quan hệ với Trung Quốc sau chuyến công du

Trong ngày cuối cùng của chuyến công du Trung Quốc hôm nay 09/07/2023, họp báo tại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, bộ trưởng Tài Chính Yanet Yellen khẳng định quan hệ Mỹ - Trung giờ đây đã có được ‘‘những nền tảng vững chắc hơn’’.

Trong lúc không có một tiến bộ cụ thể đáng kể nào trong chuyến công du của bà Yellen được hai bên chính thức ghi nhận, bước tiến đáng chú ý nhất là sự ‘‘tan băng’’ trong quan hệ song phương. Theo Tân Hoa Xã, cuộc gặp hôm qua giữa bộ trưởng Tài Chính Mỹ và phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cho phép hai bên ‘‘tăng cường đối thoại và hợp tác để đối mặt với các thách thức toàn cầu’’.

Hoàn Cầu Thời Báo, một cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, trong một bài viết hôm qua, đã nhấn mạnh đến phát biểu của thủ tướng Trung Quốc Lý Cường về quan hệ Mỹ - Trung có thể thấy ‘‘cầu vồng’’ sau một thời kỳ ‘‘giông bão’’ với ghi nhận khi thủ tướng Trung Quốc phát biểu, bà Yellen ‘‘lắng nghe, liên tục mỉm cười và gật đầu tán đồng’’.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde ghi nhận ‘‘nỗ lực ngoại giao’’ Mỹ - Trung cho phép phần nào làm tan băng quan hệ song phương.

“I’ve met with Premier Li, Vice Premier He, Finance Minister Liu, People’s Bank of China Head Pan….’’. Bộ trưởng Yellen đã gặp các lãnh đạo Trung Quốc, cụ thể là thủ tướng Lý Cường (Li Qiang), phó thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng) và bộ trưởng Tài Chính Lưu Côn (Liu Kun). Trong hai ngày trọn vẹn này ở Bắc Kinh, bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã có tổng cộng hơn 10 giờ đối thoại với các lãnh đạo Trung Quốc, mà bà đánh giá là “trực tiếp, quan trọng và hiệu quả”.

Phải nói là các chủ đề không thiếu, các hiểu lầm cũng vậy. Bộ trưởng Tài Chính Mỹ nói : “Hoa Kỳ và Trung Quốc có những bất đồng đáng kể.Nhưng tổng thống Biden và tôi không coi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là nằm trong cuộc xung đột giữa các đại cường.Chúng tôi nghĩ rằng thế giới đủ lớn cho hai bên’’.

Khi một số chính trị gia Mỹ kêu gọi ‘‘tách rời’’ hai nền kinh tế, bộ trưởng Tài Chính Janet Yellen nhắc lại rằng đó sẽ là ‘‘thảm họa’’ cho hai nước, cũng như cho sự ổn định của thế giới.

Bà Yellen nói: ‘‘chúng ta nhớ rằng hai nền kinh tế Mỹ - Trung chiếm đến 40% GDP toàn cầu, và tôi cho rằng về tổng thể chúng ta đã đạt được tiến bộ’’, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của “cạnh tranh lành mạnh và chống lại những hành động bất chính’’ (tức các hành động áp bức nhắm vào nhiều doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Quốc, mà Washington thường xuyên lên án).

Chuyến thăm của bộ trưởng Tài Chính Yellen diễn ra sau chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Bắc Kinh vào tháng trước, và trước chuyến công du của đặc phái viên khí hậu John Kerry dự kiến trong tháng này. Một sự tan băng hoặc trong mọi trường hợp là một nỗ lực lớn của ngành ngoại giao hai bên có thể dẫn đến một cái bắt tay mới giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi vào tháng 9 hoặc tại hội nghị APEC ở San Francisco vào tháng 11.

