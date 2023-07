QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP/NHK) - Lũ lụt xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Hai vùng Oita và Fukuoka ở tây nam Nhật Bản chịu mưa lớn ít nhất đến ngày 11/07/2023 gây lũ lụt, gây sạt lở đất,. Hai người bị chết và 3 người khác vẫn mất tích, theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản ngày 10/07. Tình hình tại Ấn Độ nghiêm trọng hơn với ít nhất 15 người chết ở sáu bang miền bắc do mưa lớn chưa từng có. Khoảng 700 con đường bị cắt đứt do lở đất ở bang Himachal Pradesh. Còn tại Mỹ, bang New York phải công bố tình trang khẩn cấp từ ngày 09/07 do mưa lớn gây ngập lụt, kéo sập cầu, một phụ nữ thiệt mạng. Tuần trước, ngày 06/07, đường phố ở thành phố Saragosse, miền bắc Tây Ban Nha, cũng biến thành sông do mưa lớn, nhiều ô tô bị nước cuốn trôi, nhưng không có người thiệt mạng.

(Reuters) - Ba Lan bắt thêm một gián điệp Nga. Theo thông báo trên mạng Twitter ngày 10/07/2023 của bộ trưởng Nội Vụ Ba Lan, người mới bị bắt « theo dõi các cơ sở quân sự và hải cảng. Người này được Nga trả tiền ». Cho đến nay đã có 15 người bị bắt trong khuôn khổ điều tra mạng lưới gián điệp Nga. Vụ gần đây nhất là một vận động viên khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp bị bắt vào tháng 06. Trước đó, vào tháng 03, Ba Lan đã bắt giữ 9 người theo dõi và âm mưu phá hoại các tuyến đường sắt dẫn sang Ukraina.

(Reuters) - Nga : Tướng Gerasimov « tái xuất ». Ngày 10/07/2023, lần đầu tiên kể từ sau vụ nổi loạn của Wagner ngày 24/06, tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, tướng Gerasimov, xuất hiện trong một đoạn video cho thấy ông đang họp với nhiều tướng lĩnh cấp cao và ra chỉ thị phá hủy các khu vực tên lửa của Ukraina. Theo những hình ảnh đó, dường như bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu và tư lệnh các lực lượng vũ trang Gerasimov, hai người trung thành với tổng thống Putin, vẫn tại chức.

(AFP) - Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha tìm khoảng 200 di dân mất tích ở Đại Tây Dương. Ngày 10/07/2023, Tây Ban Nha đã triển khai một máy bay ngoài khơi quần đảo Canaria để tìm « con tầu xuất phát (ngày 27/06) từ Senegal chở khoảng 200 người ». Theo tổ chức phi chính phủ Walking Borders, trên tầu có rất nhiều trẻ em. Ngoài ra còn có hai tầu khác, chở vài chục người, dường như cũng mất tích.

(Reuters) - Uzbekistan : Tổng thống tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 7 năm. Theo kết quả kiểm phiếu tạm thời ngày 10/07/2023, ông Shavkat Mirziyoyev nhận được 87,1% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn diễn ra ngày 09/07. Vài tháng trước, Uzbekistan đã sửa Hiến Pháp, bỏ điều khoản hạn chế hai nhiệm kỳ tổng thống, mở đường cho ông Mirziyoyev tiếp tục ra ứng cử năm 2026.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ ‘‘Sudan nội chiến toàn diện, gây đảo lộn toàn bộ khu vực’’. Hôm qua, 09/07/2023, ông Farhan Haq, một người phát ngôn của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, báo động Sudan đang bờ vực chiến tranh không thể vãn hồi. Cảnh báo được đưa ra sau hôm sau ngày hàng chục thường dân thiệt mạng tại một khu phố của thủ đô, sau một cuộc không kích của quân đội Sudan.

(AFP) – Nghị Viện Châu Âu bỏ phiếu luật ‘‘phục hồi hệ sinh thái’’: Phe chống có thể thắng. Thứ Tư 12/07, các dân biểu châu Âu bỏ phiếu về dự luật, được coi là văn bản chủ chốt của Thỏa thuận chuyển sang kinh tế xanh (Green Deal). Luật có mục tiêu phục hồi các vùng đất và biển bị hư hại do ô nhiễm hoặc khai thác quá mức, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học theo thỏa thuận Montreal. Phe chống, với nòng cốt là đảng cánh hữu Đảng Nhân dân Châu Âu (EPP) có thể thắng. Lực lượng chính trị số một châu Âu kêu gọi bác bỏ toàn bộ văn bản. Cánh tả và cánh trung tố cáo lập trường mỵ dân của đảng cánh hữu, trước cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu tháng 6/2024.

